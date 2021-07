Fe de errores a favor del exmagistrado Argueta Manzano

LA PRENSA GRÁFICA publicó ayer la nota “Señalados en Lista Engel tienen problemas con justicia salvadoreña”, donde se incluyó de forma errónea al ex magistrado José Roberto Argueta Manzano como destinatario de un soborno del empresario Adolfo Salume, ligado a indicios de corrupción por los Estados Unidos.

Aclaramos que dicha información no se verificó de forma debida y que el dato es falso, pues Argueta no estaba en la Sala de lo Contencioso Administrativo cuando Salume intentó influir en una decisión de esta instancia y por lo tanto no tuvo incidencia en el caso ni tiene relación con el empresario.

Pedimos disculpas por la información vertida y por el daño que se le pudo causar a la imagen del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia. Como medio responsable, rectificamos dicho error de manera pública y pedimos disculpas al abogado por relacionarlo con un caso de la Lista Engel.

Salume ha sido señalado como uno de los salvadoreños que habría cometido actos de corrupción y que ha intentado minar al Órgano Judicial durante los últimos años, razón por la cual el empresario fue incluido en la Lista Engel del Departamento de Estado de los Estados Unidos junto a otras 13 personas, entre las cuales figuran políticos y actuales funcionarios gubernamentales.