Febrero, el mes con menos vacunas anticovid aplicadas

En febrero de 2022, los centros de vacunación contra covid-19 en El Salvador reportaron la cifra más baja de dosis aplicadas en los últimos diez meses, indicó LPG Datos, la unidad de investigación social de LA PRENSA GRÁFICA.

Con base en estadísticas del Ministerio de Salud (MINSAL), LPG Datos señaló que durante febrero se administraron 252,719 vacunas, entre primeras, segundas y terceras dosis.

Esta es la cifra más baja desde abril de 2021, cuando el gobierno comenzó a habilitar la vacunación para la población en general, después de haberse concentrado en los trabajadores de la primera línea de combate contra la pandemia.

La vacunación arrancó en el país el 17 de febrero de 2021, con la llegada del primer lote de fármacos. Como se hizo en otras naciones, las autoridades optaron por un proceso escalonado, comenzando con personal de salud. El 23 de marzo se amplió al ejército y la Policía Nacional Civil (PNC), y el turno de los docentes llegó siete días después.

El 8 de abril comenzó el proceso para la población en general. Los dos primeros grupos habilitados ese mes fueron los mayores de 70 años primero y después los mayores de 55.

Según las estadísticas oficiales, abril de 2021 cerró con 890,725 primeras y segundas dosis aplicadas, mientras que el punto más alto hasta el momento se alcanzó en agosto, con 1,989,172, pero a partir de ahí la vacunación comenzó a perder ritmo hasta llegar al estancamiento actual, a pesar de las políticas que lanzó el gobierno, como la vacunación en lugares públicos y casa por casa.

Sin contar febrero y marzo de 2021, cuando las vacunas estaban reservadas para el personal de primera línea, febrero de 2022 es el de peor desempeño. LPG Datos estimó que ese mes se administró un promedio de 9,026 dosis al día, frente a la media de 64,167 que se registró en agosto, por ejemplo.

Las estadísticas oficiales analizadas por LPG Datos indican que la tercera dosis es la que más lento ha avanzado. A seis meses de su introducción en el plan de vacunación, se han colocado 1.4 millones de inyecciones, dos millones menos que las reportadas por las segundas dosis durante sus primeros seis meses.

Sin datos oficiales

Para el titular del MINSAL, Francisco Alabi, la vacunación se ha ralentizado porque quedan menos personas por cubrir. "Cada día que pasa evidentemente vamos a vacunar a menos y esto obedece a que vamos alcanzando el mayor porcentaje de la población", dijo el 21 de febrero en una entrevista. "Hubo días en los que se aplicaron cerca de 100,000 dosis y otros días con cantidades menores", reconoció el ministro.

Hasta el 28 de febrero, la última fecha de actualización de estadísticas sobre la inmunización, el MINSAL reportó un acumulado de 4,554,224 primeras dosis, 4,246,224 segundas dosis y 1,404,506 terceras dosis. La revista The Economist estima que El Salvador ha cubierto al 70.4 % de su población con la primera dosis y al 65.7 % con la segunda, pero su ritmo de inmunización es de apenas 119 vacunas diarias por cada 100,000.

Sin embargo, el gobierno no ha detallado cuál es la cobertura por grupo etario o cuántos de los contagios, hospitalizaciones y muertes por covid-19 han ocurrido en personas con una, dos o tres dosis de la vacuna.

Tampoco hay datos oficiales sobre la renuencia a recibir el fármaco. Hasta hoy, lo que se sabe al respecto es por esfuerzos ciudadanos. El más reciente es el de la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo (FUNDAUNGO), cuya encuesta reveló que el 45.9 % de las personas no vacunadas tiene percepciones negativas sobre la inmunización. Por ejemplo, el 11.4 % de no vacunados cree que la vacuna no es necesaria, el 10.1 % tiene dudas sobre la seguridad de la vacuna, al 2.9 % le preocupa que la vacuna no sea efectiva y al 7.4 % los efectos secundarios, el 6.1 % no confía en las vacunas que el gobierno está aplicando, el 4 % se escuda en razones religiosas y otro porcentaje igual dice no tener interés en vacunarse. No obstante, el 28.1 % que no está dispuesto a vacunarse afirma que cambiaría de opinión si lo obligan en su lugar de trabajo o estudio.

Mientras tanto, los datos oficiales indican que de 5,700,208 personas de 6 años o más, que son las que están habilitadas para vacunarse, al 28 de febrero casi 1.15 millones todavía no habían recibido la primera dosis.