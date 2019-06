Felicitaciones desde EUA, y en casa, preguntas

La toma de posesión de Nayib Bukele como presidente de la República de El Salvador estuvo sucedida por una invitación a trabajar en conjunto, de parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y por preguntas y cuestionamientos expresados por diputados de los diferentes partidos políticos del país.

"Estados Unidos está listo para trabajar con Nayib Bukele para promover la prosperidad en El Salvador y el hemisferio. ¡Felicitaciones al presidente Bukele en su toma de posesión!", escribió Trump en Twitter.

Bukele tuvo ayer su primera intervención en público después de que formalmente fue juramentado como presidente. Se tomó menos de 25 minutos para dar su discurso.

Al término de este, políticos salvadoreños evaluaron lo que había dicho el nuevo presidente. También se expresó el cardenal salvadoreño, Gregorio Rosa Chávez.

Roberto Lorenzana, secretario de Comunicaciones de la Presidencia que entregó el gobierno a Bukele, dijo que el discurso fue esperanzador pero sin propuestas.

"Todas las palabras que él dijo creo que todos los salvadoreños las podemos suscribir, lo que pasa es que no tenemos contenido de políticas todavía, creo que ese es un tema que hay que estar pendiente porque no hubo propuestas de políticas", dijo.

También el FMLN se refirió al discurso y lo tachó de haber estado "superficial, dirigido hacia sus seguidores, ignorando la diversidad política y social de nuestro país, comprometiendo a sus seguidores a enfrentar y erradicar toda oposición".

En defensa de la intervención que tuvo el presidente salió el diputado de GANA Rigoberto Soto.

Desde la óptica del legislador, no se pueden esgrimir mayores detalles en un corto tiempo.

"El presidente Bukele fue alguien con los pies en la tierra; nos habló de lo que también nosotros debemos hacer por el desarrollo de nuestro país, no todo se lo podemos dejar al Ejecutivo. En un discurso de toma posesión es muy corto el tiempo para poder decir todos los proyectos que se van a traer para El Salvador", declaró Soto.

El cardenal Rosa Chávez, por su parte, consideró que el discurso de Bukele, aunque falto de propuestas, esgrimió esperanza de que la situación del país puede mejorar.

"Fue una inyección de esperanza y optimismo que la necesitamos todos, falta ahora ver el programa, de eso casi no se habló y probablemente no esté todavía completo, entonces no podemos especular lo que puede pasar", opinó el cardenal.

En términos generales, Rosa Chávez dijo que había sido un buen acto, excepto para aquellos "que se sintieron señalados".