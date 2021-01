Felissa Cristales renuncia al partido ARENA

La diputada de Arena, Felissa Cristales, anunció este lunes, en redes sociales, que renuncia al partido tricolor, por haber sido excluida del partido y por las supuestas ilegalidades que están cometiendo con el Presupuesto para contrataciones de la Asamblea Legislativa.

"Valorando que hasta la fecha no tengo ninguna vinculación con la fracción de ARENA, ya que no pertenezco en ninguna toma de decisión Legislativa, ni tengo ninguna vinculación con el partido al haber sido expulsada de hecho por parte de ustedes como COENA y al Jefe de Fracción de la Asamblea Legislativa. He decidido RENUNCIAR del partido Alianza Republicana Nacionalista ARENA", afirma un comunicado difundido por la legisladora.

La diputada ya había denunciado en julio pasado que su partido rechazó su postulación para participar de las elecciones internas que se realizaron a cabo el 25 de julio de 2020.

La legisladora calificó en ese momento de “sinvergüenzas” a los miembros de la Comisión Nacional Electoral del partido, y aseguró que, además de no permitirle participar de las internas, tampoco la expulsaron para poder participar “con otro partido o como independiente”. Sin embargo afirmó que no renunciaría al partido.

Cristales agregó que tiene un "desconocimiento completo" del uso que se les está dando a los fondos destinados hacia el personal administrativo y denunció que no se le renovó contratos a su personal de confianza, "personal que no pertenece al partido, utilizando sin mi consentimiento dichos fondos".

Hago del conocimiento de ustedes que las autoridades de @ARENAOFICIAL recibieron mi renuncia el día de hoy por las razones que detallé en esta nota.



Me desligo de ese partido y de las ilegalidades que están cometiendo con el Presupuesto para contrataciones de la AL. pic.twitter.com/JF8zU46KHE — Felissa Cristales (@FCristales) January 26, 2021