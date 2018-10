Félix Ulloa es abucheado en evento de mujeres

El candidato a la vicepresidencia de GANA, Félix Ulloa, fue abucheado por varias mujeres que participaron en la firma de un pacto para garantizar los derechos de las mujeres en la contienda electoral de 2019.

Durante su discurso, de entrada, Ulloa incómodo a muchas al decir en forma sarcástica que no llegaba a contar chistes y que no era un tema “jocoso”. Pero, detonó la molestia cuando sostuvo que le ha tocado organizar actos protocolarios similares y que no se cumplen.

Inmediatamente muchas de las mujeres que presenciaban el acto lo abuchearon y le gritaron "fuera", mientras intentaba continuar con su discurso y señalar que los ataques hacia las mujeres vienen por un asesor contratado por ARENA.

Y es que antes de eso, la diputada de ARENA, Martha Evelyn Batres, denunció que el fin de semana sufrió ataques en las redes sociales y exigió disculpas públicas. “Lamento y condeno que aquellos que dicen hablar de nuevas ideas practiquen cosas del pasado con el único objetivo de denigrar, difamar e intimidar. Quiero decirle al candidato que está detrás esto que ya basta de difamación”, denunció.

Tras el discurso de Ulloa, la candidata a la vicepresidencia de la Alianza por un Nuevo País, Carmen Aída Lazo también señaló ataques en las redes sociales, hasta hasta por la apariencia física. “Yo creo que aquí nadie se está riendo de la situación de las mujeres, no es un tema jocoso, es un tema bien serio”, dijo Lazo en referencia a las palabras de Ulloa. Agregó que no era un evento electoral y dijo esperar que el pacto marque un hito y que una a las mujeres.

El pacto que terminó en medio de denuncias por agresiones contra mujeres en las redes sociales y abucheos, en general busca promover el cumplimiento de los derechos civiles y políticos de las mujeres y evitar la violencia, además de utilizar en los discursos y textos de campaña un lenguaje inclusivo y no sexista.

Dicha firma fue impulsada por ISDEMU, el TSE, el Grupo Parlamentario de Mujeres de la Asamblea Legislativa. Lo firmaron las fórmulas presidenciales y los dirigentes de los partidos políticos contendientes para las elecciones de 2019.