Feminicidios exponen a El Salvador como un país salvaje e incivilizado: Arzobispo de San Salvador

De forma enérgica y contundente, el Arzobispo de la Arquidiócesis de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, señaló que el alza en los casos de feminicidios en San Salvador nos exponen ante el mundo como un país “incivilizado y salvaje”, por lo que exhortó a las autoridades a tomar medidas más drásticas al respecto.

"“Esto nos denuncia como países salvajes, incivilizados"

“Toda agresión es mala, pero cuando las agresiones son en contra de los niños y las mujeres expresan barbarie, salvajismo y es una pena que una sociedad no tenga las herramientas jurídicas para superar esta actitud”, comentó el Arzobispo durante la conferencia de prensa brindada este domingo 13 de mayo desde Catedral Metropolitana.

“Esto nos denuncia como países salvajes, incivilizados. Debe haber leyes fuertes, duras. Cuando se cometen crímenes a ese nivel no puede quedar impune”, agregó, enfatizando también el hecho que “no es necesario que se llegue a la muerte para que sea considerado un crimen grave”.

Además, para el Arzobispo, “tiene que esclarecerse cada caso a fondo y que se establezca la justicia”, aunque también remarcó que “hay que revisar el marco jurídico para que quede claro que quien pone la mano sobre un niño o una mujer que se atenga a las consecuencias. Eso es propio de un país democrático y civilizado”.

"El sistema debe revisarse no solo para que se manden a la cárcel, sino para que permanezcan en la cárcel"

“No estoy capacitado para decirle a las autoridades de Justicia que es lo que hagan o que no hagan. El sistema debe revisarse no solo para que se manden a la cárcel, sino para que permanezcan en la cárcel. Que hayan penas graves y que correspondan a la gravedad que implica poner la mano sobre una mujer o un niño, que no es un crimen cualquiera”, finalizó.

Hasta las primeras semanas del mes de mayo de este año, las autoridades de seguridad tabulan 161 casos reportados de feminicidios en todo El Salvador, donde se han destacado los casos de la agente policial Carla Ayala, la periodista de Grupo LPG Karla Turcios, Katherine Cárcamo y Graciela Ramírez, asesinadas por sus cónyuges y varios casos de homicidios con notable barbarie al interior del país.