Feministas vuelven a la calle en protesta contra feminicidios y desaparecidos

Grupos y organizaciones de mujeres feministas vuelven a salir a las calles de San Salvador para realizar una marcha para exgir justicia por los feminicidios ocurrido en el país, así como el incremento de mujeres desaparecidas y otras vulneraciones a los Derechos Humanos por parte del actual Gobierno.

Las manifestantes han presentado pancartas con mensajes que expresan su exigencia. Foto: LPG/ Dennis Argueta

La convocatoria fue realizada en conmemoración al Día de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. Antes del inicio de la marcha, los asistentes hicieron un listado de algunas mujeres que han sido reportadas como desaparecidas, con lo que exigen a las autoridades agilizar las investigaciones y labores de búsqueda.

"Vivas se las llevaron, vivas las queremos", expresaron.

Amalia Leiva, miembro de la Asamblea de Feministas Salvadoreñas indicó que el objetivo principal de esta actividad es hacer presión a las instituciones de seguridad pública para que asuman la responsabilidad y que se tome en cuenta la opinión de los familiares que quedan detrás de cada desaparición y el cese de la impunidad en cada caso.

"Este sistema nos está arrebatando diariamente la vida de mujeres y niñas", lee en un pronunciamiento una de las representantes de organizaciones feministas.

#ElSalvador | Que el Estado escuche a familias de víctimas de desaparición y que autoridades de seguridad asuman su responsabilidad son parte de las exigencias que señala Amalia Leiva, de Asamblea de Feministas Salvadoreñas, antes de marcha convocada hoy.



Video: LPG/D. Argueta. pic.twitter.com/xEmFPqfVQz — La Prensa Gráfica (@prensagrafica) November 28, 2021

"No es culpa de las mujeres, no es culpa de las niñas y no es culpa de la juventud desaparecer en un país que siempre ha padecido del terrible mal de la violencia organizada", indicó Leiva

El recorrido ha iniciado con la interpretación de canciones que ellas denominan alertas.

EN DESARROLLO | Inicia el recorrido de la marcha convocada por organizaciones feministas desde la plaza Salvador del Mundo hacia la plaza Morazán, en conmemoración del Día de Eliminación de la Violencia contra la Mujer.



Fotos: LPG/Laura Flores y Dennis Argueta.#ElSalvador pic.twitter.com/t2bGmQUfui — La Prensa Gráfica (@prensagrafica) November 28, 2021