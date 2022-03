Fernando vende dulces para cubrir necesidades

Fernando Mendoza Ramírez, de 36 años, es un vendedor con discapacidad motriz que ofrece productos derivados del jugo de caña: dulces de atado, ‘miel de dedo’, batidos, espuma de molienda y frutas.

Se ubica, junto a su esposa Rosa Edis Vásquez, de 34 años, de lunes a domingo, a un costado del kilómetro 40.5 de la carretera que conduce al municipio de Ilobasco, jurisdicción de San Rafael Cedros, departamento de Cuscatlán.

Según Fernando, perdió la movilidad en sus piernas tras ser atropellado por el conductor de un vehículo que se durmió al volante, mientras descargaba bagazo de caña de un camión, el 2 de febrero de 2010, en la carretera hacia San Vicente.

"Desde pequeño trabajaba en una molienda. El día del accidente estaba secando el bagazo que iba a usar para cocer la caña y un carro sopresivamente me embistió y desde entonces perdí la movilidad en mis piernas", cuenta Fernando.

Expuso que proviene de una familia de escasos recursos, diez hermanos y sus padres, que desde pequeño trabajaron en la agricultura. Debido a las limitantes económicas, Fernando cursó hasta séptimo grado.

Vive en San Rafael Cedros, no tiene hijos y se moviliza hasta su lugar de trabajo en un pick up que hace viajes.

Aseguró que quedar parapléjico lo marcó tanto física, como mental y emocionalmente. Dice que le afectó la realidad de no poder mover sus piernas y dejar de trabajar, pero que sacó fuerzas y encontró la forma de llevar sustento a su hogar.

El espíritu de trabajo, las diferentes necesidades económicas y las ganas de superarse, hicieron que en diciembre del 2021 Fernando optara por salir a vender a la carretera que conduce a Ilobasco. Con un peculiar rótulo sobre sus piernas y en su silla de ruedas, ofrece su producto a los automovilistas que pasan por el lugar.

"Siempre me ha gustado ganarme la vida honradamente y pensando, un día, le dije a mi esposa que las piernas las tenía malas pero lo demás no. Entonces, decidimos comenzar a vender productos de molienda y fuimos agregando las frutas. La gente se admira porque me ven con discapacidad trabajando pero todo está en la mente y yo solamente quiero ganarme la vida honradamente", indicó Fernando.

El producto que Fernando vende lo compra en una de las moliendas de San Vicente, y lo que gana al revenderlo le permite cubrir sus necesidades.

Si desea ayudar a este emprendedor y disfrutar productos derivados de las moliendas de San Vicente, lo puede encontrar en la carretera hacia Ilobasco, en Cabañas y lo puede contactar al número de teléfono 6158-7020, para cualquier pedido o ayuda económica.

Luchador. Desde diciembre de 2021 Fernando se mantiene en su puesto ofreciendo dulces de panela y también frutas frescas.