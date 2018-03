Festival bicultural reúne a 400 jóvenes artistas

Lee también

Fomentar el arte, el talento y la unión estudiantil es una tarea que se ha venido desarrollando durante 18 años gracias al Festival Bicultural de Artes que año tras año reúne a cientos de alumnos de instituciones bilingües del país.Este año, Colegio Maya, Escuela Americana, Escuela Panamericana, Liceo Francés, Escuela Alemana, Colegio Internacional, Academia Británica Cuscatleca y Escuela Bilingüe Maquilishuat se unieron para trabajar en equipo y fortalecer las habilidades artísticas de más de 400 niños y jóvenes.Para Carmen Slone, coordinadora general del evento, esta se ha convertido en una excelente oportunidad para que los estudiantes aprendan a trabajar en equipo y a promover la sana convivencia. “Es un festival de naturaleza no competitiva que busca proyectar todo el talento de los estudiantes y que ellos aprendan y exploten sus habilidades”, mencionó.El festival se desarrolló durante dos días, donde se realizaron presentaciones relacionadas con drama, canto, danza, teatro, exposiciones fotográficas, artes plásticas y coros estudiantiles.Selina Martínez, maestra de danza del Liceo Francés, aseguró que fue una excelente oportunidad para crear nuevas experiencias y amistades. “Fueron 33 alumnos del Liceo Francés quienes participaron en teatro, danza, coro, música de cuerdas y artes plásticas. Fue una experiencia que les deja la oportunidad de conocer a nuevas personas, creer en lo que desean y aprender a seguir indicaciones”, dijo.Los jóvenes participantes afirmaron que esta actividad se ha convertido en un gran reto para todos, ya que deben aprender a coordinarse con los demás grupos y mostrar sus talentos individuales.“Fue una gran experiencia, ya que preparamos una coreografía, donde no solo bailamos por bailar, sino que tratamos temas específicos. Me ha encantado la experiencia porque conocí a muchas personas que se han vuelto nuestros amigos”, afirmó Ariela Menéndez, alumna de décimo grado del Colegio Internacional.La Escuela Americana también formó parte del evento, participando en diferentes categorías, donde cada grupo recibió la guía de los docentes quienes se involucraron en las presentaciones. Uno de ellos fue Miguel Ramírez, profesor de música, quien se mostró sorprendido por los logros obtenidos por sus alumnos.“Me sentí emocionado de participar en la obra, me gusta actuar y esta oportunidad me ha ayudado a ser más integral, conocer a otras personas y poder compartir mi talento con otros jóvenes”, afirmó Sol Antonio Ramos, de la Escuela Americana.También hubo espacio para la fotografía, las artes plásticas y los telares.