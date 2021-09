Fianza para acusado de accidente en el jaguar

El Juzgado Primero de Paz de San Salvador decretó que Edwin Javier Pérez Martínez, supuesto responsable del accidente de tránsito ocurrido en horas de la madrugada el pasado domingo 12 de septiembre, enfrente el proceso en libertad.

La jueza ordenó medidas alternas a la detención contra Pérez y el pago de una fianza de $800, que servirá "para mantener atado al proceso al imputado", según el auxiliar fiscal.

Fiscalía acusa a Pérez por los delitos de lesiones culposas y por conducción peligrosa de vehículos automotores. El imputado fue capturado en horas de la madrugada luego de arrollar al menos a cuatro personas en la calle a Huizúcar, frente al mirador municipal en las cercanías del Paso del Jaguar.

A la audiencia inicial solamente se presentó una de las víctimas, quién esperaba conciliar por los daños ocasionados a su vehículo y por las lesiones. " Las pérdidas las calculó en 6,000 dólares y las lesiones me han dado incapacidad para 90 días, me han puesto una platina en la rodilla. Espero que podamos llegar a algún acuerdo con él", dijo una víctima quien pidió no ser identificado.

El imputado no fue trasladado al juzgado por lo que no fue posible una conciliación. "Lo único que podemos hacer es darle a conocer a las víctimas que pueden conciliar si así lo requieren", dijo el fiscal.