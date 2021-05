Fideicomisos no estarán sujeto a normativa de bancos

Dos fideicomisos para la reactivación de la agronomía y café fueron aprobados con un monto $1,290 millones. No definen su fondeo.

El Ministerio de Agricultura, la misma cartera de Estado que ha sido cuestionada porque en 2020 decidió la importación de granos básicos, durante la pandemia, en lugar de comprar a productores locales, presentó ayer en la Asamblea Legislativa, a través de su titular, David Josué Martínez, dos proyectos de ley de Fideicomiso como parte del Plan Maestro de Rescate Agropecuario. Esto les permitirá otorgar créditos y asesorar en la producción a los agricultores.

Ambas propuestas fueron discutidas en la comisión de Hacienda y, posteriormente, aprobadas en la sesión plenaria de ayer. La primera es la Ley de Creación del Fideicomiso para el Rescate de la Caficultura por $640 millones. La segunda es la Ley de Creación del Fideicomiso para la Soberanía Alimentaria y el Rescate Agropecuario por $650 millones. Ambas propuestas requieren la adquisición de deuda para fondear estos proyectos.

Según explicó Martínez, desde la creación del Plan Maestro realizaron cabildeo con multilaterales para financiarlo. Sin embargo, a la fecha, no conocen cuál sería la entidad por la cuál apostarían.

"Cuando nosotros estábamos generando el plan lo hicimos a la par del Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola (IICA), hemos trabajado con el BID, BCIE el tema de café. Nos hemos encargado de hacer el cabildeo", expresó.

En total, la deuda para estos Fideicomisos sumaría $1290 millones. Sin embargo, no existe claridad sobre los mecanismos de supervisión que tendrán para otorgar créditos con estos fondos. El artículo 15, en el caso del fideicomiso para la agricultura, y 16, del fideicomiso de café, se establecen que los créditos aprobados a través de este fideicomiso no pasarán por las normas financieras, que supervisa la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) y el Banco Central de Reserva (BCR).

Esto implica que no hay protección de riesgos como el impago y prevenciones ante el lavado de dinero. Aunque no explicó cómo, el ministro asegura que eliminar estas normas no significa que el Fideicomiso no será supervisado.

A la plenaria se hicieron presentes representantes de la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (CAMPO). Luis Treminio, su presidente, asegurara que, además de los créditos, esperan que se reduzcan las importaciones, pues fue el principal desacuerdo con el exministro (y ahora viceministro) Pablo Anliker.

El ministro, por su parte, argumentó que las importaciones podrían reducirse hasta un 40% en los próximos tres años si se mejora la competitividad de los productores locales.

No obstante, esta competitividad no fue tomada en cuenta por esta cartera de Estado en compras anteriores. Por ejemplo, Treminio explicó en ocasiones anteriores que, durante la pandemia, los agricultores tenían suficientes granos básicos para venderle al gobierno. "Inclusive el precio que se estaba manejando en el mercado era inferior al que compraron en México", fueron las palabras de Treminio en esa ocasión.