Fiesta patronal de San Juan Nonualco concluye con "La danza del tigre y el venado"

La tradicional "danza del tigre y el venado" recorrió las principales calles de San Juan Nonualco, en el departamento de La Paz, conmemorando el día de la Cruz y el cierre de sus fiestas titulares en honor del Señor de la Caridad.

Caminaron junto a pobladores cargando una palanca llena de frutas, en agradecimiento a la tierra por los frutos recibidos. "En San Juan Nonualco, la danza del tigre y el venado está íntimamente ligada (con la celebración del) Señor de La Caridad, por lo tanto, en todo paseo tiene que ir la danza. Las palmas con flores y las palancas llenas de frutas, acompañan a las palancas. Además de una banda musical y cohetes", dijo Edwin Serrano, secretario de cultura de San Juan Nonualco.

Palanca con frutas durante el recorrido. Foto: Alfredo Rodríguez.

Las palancas son organizadas por los Mayordomos y los Tenanzas, encargados de armar la cofradía, mientras que la danza, es organizada por la mayordomía central, quienes tienen actividades específicas en el desarrollo de las fiestas, según dijo Serrano.

"Con esta actividad ponemos punto y final a las actividades del pueblo, normalmente inician el 25 de abril, pero por la pandemia, este año iniciamos el 1 de mayo. Varias personas participan activamente en la realización de estas fechas", comentó.

Con esta actividad finalizaron las fiestas titulares en honor del Señor de la Caridad. Foto: Alfredo Rodríguez.

Cientos de personas acuden de diferentes lugares. "Vine desde San Salvador, me quedo donde (casa) de una amiga y no me pierdo ningún detalle de estas fiestas. Me encanta ver bailar al tigre y ahora veo que hasta andan un equipo de niños vestidos con los trajes típicos de la danza, ¡me encanta esta celebración!", dijo Estela Martínez.

Desde el año 2015, la danza del tigre y el venado, fue declarada Bien Cultural de El Salvador, por la secretaría de Cultura de esa época.

San Juan Nonualco conmemoró el día de la cruz con las tradicionales palancas y la Danza del Tigre y El Venado, los pobladores recorrieron las principales calles, disfrutando de ambas actividades con las que finalizan las fiestas titulares en honor al Señor de La Caridad. pic.twitter.com/Mst5MPZSLR — LPGDepartamentos (@LPGDptos) May 4, 2021