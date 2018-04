Fijan fecha de otra audiencia contra Bukele por calumnia

El alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, se presentó ayer en la mañana al Tribunal de Sentencia de Santa Tecla para ser notificado sobre la demanda civil que interpuso en su contra Eugenio Chicas, exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia, por el delito de calumnia y difamación.

El tribunal programó para el próximo 16 de abril la audiencia especial de conciliación, donde tanto Chicas como Bukele tienen la posibilidad de llegar a un acuerdo para finalizar el proceso. Ninguna de las partes ha mostrado intenciones de conciliar. Bukele dijo ayer que considera que tiene todas las pruebas para sostener lo que afirmó de Chicas, a quien acusó de haber tenido relaciones sexuales con su hija de crianza.

“Si él (Chicas) considera que se le ha afectado su honor, le dañaría mucho más su honor si se comprobara lo que hizo. Yo creo que no le conviene. Hay un elemento que no lo vamos a presentar hasta la etapa probatoria en donde hay implicaciones de Casa Presidencial... Por supuesto que no (retractar). Yo en lo personal no pienso conciliar”, dijo Bukele ayer.

Fue durante una entrevista de televisión que Bukele afirmó: “Ni el Tribunal de Ética ni la Secretaría General del FMLN se pronunciaron sobre un funcionario que está en alto rango en Casa Presidencial que tuvo relaciones con su hija de crianza. Luego se divorció de su esposa y se casó con la hija para evitar la cárcel... es el señor Eugenio Chicas. Es un caso que es conocido en altas esferas de Casa Presidencial y ahora es conocido por toda la población salvadoreña”.

Por esa razón Chicas acudió a los tribunales el 18 de octubre de 2017 e interpuso la demanda porque, a su juicio, las palabras de Bukele afectaron a su esposa e hijo. “Tengo un hijo menor de edad, en este caso, afectado por esta crisis; una compañera de vida que también es una mujer que se ve afectada por todo el daño que generan las redes sociales en incidentes de esta naturaleza”, dijo en ese momento el demandante, quien pide la indemnización de $100,000 por daños.

También Chicas ha descartado la posibilidad de conciliar con el alcalde de San Salvador. “No puedo conciliar. De por medio está la dignidad de mi familia y, por lo tanto, la dignidad no es negociable”, declaró en su momento.

Este es el segundo proceso que enfrenta el alcalde. También es procesado en el Juzgado Especializado de Instrucción de la Mujer. La víctima en ese caso es la concejal de la Alcaldía de San Salvador, Xochitl Marchelli, quien lo acusó ante la Fiscalía de agredirla al lanzarle una manzana y llamarla “bruja” durante una reunión del concejo. Todavía no hay fecha de audiencia para ese caso.