Fijan lugar que tendrán partidos en las papeletas

La distribución de los espacios en las papeletas de votación para elegir diputados a la Asamblea Legislativa y concejos municipales se definió mediante un sorteo que organizó el Tribunal Supremo Electoral (TSE), y en el cual representantes de los partidos políticos y la Fiscalía General de la República estuvieron presentes.

El jefe de Planeación Estratégica y Gestión de Calidad del TSE, Roberto Mora, explicó ayer que el proceso de sortear las posiciones se hace en base con el artículo 186 del Código Electoral, que establece que al frente de la papeleta debe especificarse la votación en cuestión y se tienen que destinar los espacios donde irán el nombre, la bandera y otros emblemas de los partidos o la coalición.

Para el caso de las papeletas de votación de concejos municipales se rifaron 10 posiciones, ya que esa cantidad de partidos solicitaron inscripciones, ya sea individuales o en coalición.

La papeleta para elegir diputados, por otro lado, solamente tendrá los emblemas de ocho partidos políticos que solicitaron la respectiva inscripción.

“En el caso también de los candidatos no partidarios (o independientes), señalar que no habrá sorteo de posición para candidaturas no partidarias, en tanto que solamente se tiene una candidatura inscrita”, detalló Mora.

Uno a uno los representantes de partidos fueron pasando para sacar de una tómbola el número de posición que tendría en la papeleta, el orden en el que pasaron había sido sorteado de manera previa.

La distribución de los espacios en la papeleta de votación de concejos municipales quedó de la siguiente forma: de izquierda a derecha en la primera fila GANA, PSP, ARENA y DS; en la segunda fila, CD y PDC; en la tercera fila, FMLN, FPS, PCN y PSD.

La papeleta de votación para diputados tiene una sola fila y quedó de izquierda a derecha CD, ARENA, PSD, FPS, FMLN, PDC, GANA y PCN.

Al sorteo de posiciones llegaron autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC), la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), la Fiscalía General de la República (FGR) para dar fe de la legalidad del proceso. Estuvo también la mayoría de magistrados del tribunal electoral.