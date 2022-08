Finaliza audiencia de exalcaldes

Tras ocho días de intensos debates concluyó ayer la audiencia preliminar en contra del exalcalde de Zacatecoluca, Francisco Hirezi, acusado de cuatro casos de negociaciones ilícitas y tres de cohecho en el Tribunal Primero de Instrucción de Zacatecoluca. La jueza del caso dará a conocer su fallo el próximo 12 de septiembre a las 10 a. m.

Junto a Hirezi también son procesados el exalcalde de San Rafael Obrajuelo, Amílcar Aguilar y 17 personas más, entre exconcejales viroleños, policías y empresarios de buses.

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó durante su intervención final que se deniegue el sobreseimiento definitivo a los imputados y que se pase a la etapa de vista pública.

Por su parte, Miguel Méndez, defensor de Hirezi, dijo que, "la argumentación de la Fiscalía fue general, justificando las observaciones y cuestionamientos hechos por los defensores, considero que no fueron suficientes para justificar las deficiencias de la investigación".

Por su parte, Rudy Joya, defensor del exconcejal, Ever Henríquez, aseguró que los las grabaciones de las escuchas telefónicas presentadas como pruebas, "en el cual acusan a mi representado, no aparece pidiendo algo que sea ilícito o recibiendo algo ilícito o que se escuche la voz de él, no hay nada de eso, no es de creerle a la Fiscalía, sino probar con elementos".