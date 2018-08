Finaliza el juicio contra Saca por corrupción

El expresidente Elías Antonio Saca tomó una bolsa transparente donde portaba algunas pertenencias de cuidado personal, se saludó con sus abogados y rió . Caminó unos pasos, se paró frente a los tres fiscales que estaban encargados ayer de su caso y les extendió la mano. Luego hizo lo mismo con un par de colaboradores judiciales y abandonó, siempre sonriente, la sala de audiencias.

Esa fue la última escena del juicio contra Saca y seis de sus exfuncionarios, acusados de haber malversado un poco más de $300 millones de fondos públicos para beneficio propio y de terceros. Minutos antes, el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador les dio la oportunidad, a la que tiene derecho todo imputado, de expresar la última palabra.

"No tomaré ninguna palabra final. Les agradezco mucho", dijo el exmandatario a los tres jueces.

La misma disposición tomaron otros cinco acusados. No así Pablo Gómez, el exauxiliar contable de la Presidencia y el único que decidió no confesar los delitos, quien se declaró inocente y le pidió a los jueces que lo absuelvan de toda culpa.

—¿Qué culpa tengo yo que los gastos reservados tengan un error de origen normativo?, se preguntó Gómez a manera de justificación.

El juez Luis Giammattei, presidente del tribunal, le dijo que no podía lanzar preguntas a manera de reflexión, sino que su derecho de última palabra estaba orientada para que hiciera "una petición concreta".

"Quiero decirle a mi familia, al pueblo salvadoreño y a los señores que están acá sentados que les agradezco por haberme empleado en el gabinete y que no les he fallado", dijo el exempleado, a quien la fiscalía acusa de haber creado cuentas a su nombre que fueron alimentadas con fondos públicos y luego transferir el dinero para el expresidente Saca y al ex secretario privado Élmer Charlaix.

Una malversación que fue confesada por los otros cinco imputados en el primer día del juicio. La fiscalía ha pedido al tribunal imponer una pena de 10 años de prisión para el expresidente Saca y para Charlaix.

Para el resto de imputados, la petición varía entre los seis y tres años de prisión, excepto para Gómez, para quien la solicitud de condena es de 16 años de prisión. La FGR, además, le dijo al tribunal que los imputados deben reintegrar $300,347,117.17 al Estado.

El tribunal informó que dará el fallo del caso el miércoles 12 de septiembre por la tarde.