Finaliza escrutinio de resultados electorales

Finalizado. El Salvador está a punto de conocer a los ganadores de las pasadas elecciones municipales y legislativas, esto debido a que el escrutinio final de resultados está finalizado.

Ayer por la noche, la magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Dora Esmeralda Martínez, informó que el procesamiento de las más de 25,353 actas había finalizado, fueron 8,451 las que las mesas de trabajo verificaron por cada elección -la de concejos municipales, la de diputados a la Asamblea Legislativa y la de diputados del Parlamento Centroamericano (PARLACEN)-.

Martínez dijo que la totalidad de actas ya había sido procesada y que con esos datos estaban trabajando en el consolidado de resultados para definir con claridad el nombre de las personas que quedan como diputados electos y la composición de los concejos municipales plurales.

Ya que el Tribunal culminó con el escrutinio, el paso que sigue es que elaboren el acta de cierre definitivo de las elecciones. La magistrada y el magistrado Guillermo Wellman indicaron que este documentos es extenso, alrededor de 80 páginas, y que les lleva tiempo su elaboración.

El anuncio de la magistrada ocurrió luego de una jornada con incertidumbre, esta causada por el extravío de más de 30 actas de escrutinio preliminar. Ayer por la mañana, minutos después de las 10:00 AM, dos camiones llegaron al hotel donde el Tribunal hace el escrutinio final. A cargo del personal de la Dirección de Organización Electoral (DOE) estaba el traslado de 33 paquetes con material electoral procedente de municipios como Santa Isabel Ishuatán, Chalchuapa, Juayúa, Ilopango, Santa Tecla, Soyapango, Ciudad Delgado, entre otros.

Los magistrados del Tribunal autorizaron la búsqueda de las actas extraviadas tanto en el paquete electoral, como en los equipos informáticos que utilizaron en cada una de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) que estaban pendientes. La pérdida de estos documentos dilató el término del escrutinio.

El número de actas extraviadas era superior a las 50, pero el número disminuyó porque la Fiscalía puso a disposición para realizar el escrutinio algunas de las que estaban en su poder. "Es obligación de la Fiscalía tener las actas, es obligación de la Junta Electoral Departamental tener una copia de ella y también de los partidos políticos, lo que están haciendo es ver cómo se recuperan para poder hacer el cierre definitivo de este escrutinio final", dijo el magistrado Julio Olivo.

La semana pasada, por mayoría el Tribunal aprobó un acuerdo que desplazó a los integrantes de las JED y de las Juntas Electorales Municipales (JEM), por tanto, el Tribunal no cuenta con las copias que estos organismos poseen, confirmaron varios magistrados.

Fue Nuevas Ideas quien promovió ese cambio en la composición de las mesas de trabajo, esto con la justificación de que todos los partidos debían estar representados en esas instancias que realizan el escrutinio final.

Ayer, Nuevas Ideas rechazó la decisión del Tribunal de abrir paquetes para intentar obtener las actas extraviadas. De acuerdo con la delegada de ese partido, Carolina Recinos, la cadena de custodia del paquete electoral y del informático estaba rota, por tanto, la información que obtuvieran de ellos no es confiable.

"Están buscando un acta que no la tiene nadie, que no la tiene la Fiscalía y están tratando de validar incluso actas que están manuscritas y que no coinciden con nadie... Desde nuestro punto de vista, si falta las actas lo que debe de hacerse es revisar los votos, revisar los paquetes, establecer qué fue lo que pasó ahí y consignar los números, sean cuales estos sean, pero no podemos estar validando actas que provienen de máquinas que ya perdieron la cadena de custodia", dijo Recinos.

Nuevas Ideas iba a recurrir ante la Secretaría General del TSE con un escrito de inconformidad con el procedimiento que estaba llevando a cabo el TSE.

Al cierre de esta nota, la institución electoral todavía estaba inspeccionando paquetes electorales con la intención de ubicar en ellos las actas extraviadas, y el escrutinio estaba a menos de un punto porcentual de completarse.