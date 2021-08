Finalizan taller de reparación de motocicletas

La alcaldía de Concepción Batres, en Usulután, junto a INSAFORP y OEF de El Salvador, realizaron la clausura del taller de reparación y mantenimiento de motocicletas, impartido a 26 jóvenes del cantón El Cañal. Fueron 80 horas de enseñanzas en servicios y diagnósticos de frenos, suspensión, mantenimiento de motores, sistema de transmisión y diagnóstico eléctrico de motocicletas, detallaron los organizadores.

"En mi caso, me impulsó el ser diferente, me gustan las motocicletas, este medio de transporte no es solo para hombres. Además de lo aprendido, asisto a un taller en el municipio de El Tránsito, para aprender más y en el futuro tener un taller propio", dijo Gisela Aguirre, una de las participantes del taller.

El síndico de la comuna, Evaristo López, dijo durante el evento de clausura que "se eligió esta comunidad porque en la localidad hay bastantes panaderos que su principal medio de transporte es la motocicleta".

Este fue el primer taller que se imparte de esta especialidad en las comunidades del municipio.