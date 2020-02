Firman acuerdo para visas de trabajo en EE.UU.

El embajador de los Estados Unidos, Ronald Johnson, y la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill Tinoco, firmaron anoche un acuerdo para establecer “programas de trabajadores agrícolas y no agrícolas temporales” con el fin de que los salvadoreños pueden solicitar visas tipo H-2A y H-2B para ir a trabajar a Estados Unidos.

Según la embajada de los Estados Unidos, esta es una oportunidad para que personas con experiencia comprobable en el sector agrícola puedan acceder a empleos temporales en Estados Unidos. El embajador Johnson y el presidente de la república, Nayib Bukele, coincidieron en que es una medida legal para que las personas no migren y generen ingresos.

“Sabemos que la mayoría de las personas que hacen el viaje peligroso e ilegal hacia los Estados Unidos están buscando mejores condiciones económicas. Este programa ofrece una alternativa legal, segura y transparente para que las personas no pongan en riesgo a sus familias. Como hemos visto en cientos de casos, cuando las personas siguen las reglas y regresan año tras año, son capaz de forjar un mejor futuro para ellos mismos y sus familias. De esta manera, construyen más prosperidad para El Salvador”, sostuvo Johnson.



Bukele dijo que el programa empezará con 1,000 visas de trabajo pero aspiran a ampliar ese número. “Todo va a depender del trabajo que hagamos en conseguir las empresas en los Estados Unidos que requieren el personal salvadoreño, y luego nuestros amigos aquí en la embajada se van a encargar de poder proporcionar estas visas laborales, que además creo que es una solución no solo legal a la migración sino que además es mejor porque no rompe con las familias”, dijo. Agregó que las personas irán a ganar dinero y luego regresarán al país a invertir en una casa o en pagar los estudios de sus hijos.

En 2019 viajaron a Mississippi 25 salvadoreños para trabajar en empresas estadounidenses.