Firmantes: FMLN sigue sin cambiar rumbo de país como partido de gobierno

Se han cumplido 25 años desde que el FMLN tomó vida política en un nuevo panorama democrático en el país con la firma de los Acuerdos de Paz. Los dirigentes de las cinco organizaciones que dieron vida al FMLN: el Partido Comunista de El Salvador (PCS), las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí (FPL), el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), la Resistencia Nacional (RN) y el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC), participaron por primera vez en elecciones presidenciales, de diputados de la Asamblea Legislativa y alcaldes en marzo de 1994.LA PRENSA GRÁFICA realizó un foro con firmantes de los Acuerdos de Paz en el que se habló sobre la actuación del FMLN como partido de gobierno, sus retos, desafíos y fracasos.Estos mismos actores consideran que no ha habido cambios, pese a que fue consigna de campaña del FMLN, ahora que está en la presidencia.La participación del FMLN en las elecciones fue producto de que hace 25 años, con el fin del conflicto se establecieron nueve capítulos en el acuerdo, y en uno de ellos, el relacionado con el sistema electoral del país, le daba la posibilidad al FMLN, y sus dirigentes, a gozar del pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos dentro de un marco legal, e incorporarse a la vida civil, política, tras la firma.Esa incorporación al sistema político le valió al FMLN para que luego de participar en tres elecciones presidenciales llegaran a ganar la primera en 2009 con Mauricio Funes como candidato.El triunfo de Funes significó el primer presidente de izquierda de El Salvador, y que Salvador Sánchez Cerén, comandante de la s FPL, se convirtiera en ese momento en vicepresidente.Firmantes de los Acuerdos de Paz, incluso de las mismas organizaciones que le dieron vida al FMLN, consideran que no se ha cumplido con superar la desigualdad e injusticia social que había a finales de los setenta y toda la década de los ochenta.Injusticias y desigualdades sociales que dieron origen al conflicto, pero que según algunos firmantes esto no ha cambiado ni con la llegada del FMLN a la Presidencia de la República.Para Ana Guadalupe Martínez, dirigente del ERP y quien formó parte de la comisión del FMLN en el proceso de negociación, en 1992 se propuso en el interior del FMLN buscar definir cuál iba a ser el programa político, económico y social que dicho partido iba a desarrollar para reformar el modelo neoliberal.Martínez asegura que no se tomaron en cuenta estas propuestas. Eso fue motivo para que ellas renunciaran a las estructuras del partido.“El FMLN llegó con sus viejas ideas además de un momentum latinoamericano encabezado por Venezuela donde parecía que podían volver a las viejas ideas socialistas, y como no tienen un proyecto totalmente definido que reforme el modelo neoliberal, precisamente lo que están haciendo es darle continuidad al viejo modelo de la derecha que se empezó a construir en el momento que se estaba firmando la paz”, expresó Martínez.Mientras tanto, para Roberto Cañas, integrante de la Resistencia Nacional, una de las organizaciones que dio vida al FMLN, muestra que el ahora partido de gobierno no ha logrado su cometido es que el modelo económico sigue intacto, además de resaltar que muchos de los que formaron parte de la comisión de diálogo por parte de la guerrilla dejaron las filas de este bloque por no encontrar apoyo a sus propuestas.“El modelo económico está intacto, los pilares de sostenimiento del modelo siguen iguales. Las privatizaciones, la dolarización, los asocios público-privados. No podemos encontrar elementos que nos digan que el modelo económico ha cambiado. En estos siete años el partido oficial mantiene intacto el modelo económico... Nos encontramos en una circunstancia que no se puede presumir a siete años de la llegada del partido de gobierno cambios importantes que puedan señalarse. Cuesta mucho encontrarlos”, expresó Cañas.Sobre los retos y desafíos que enfrenta el país, el general Mauricio Vargas, firmante de los Acuerdos de Paz por parte del gobierno del expresidente Alfredo Cristiani, hasta el momento no hay una visión clara de la forma en la que el FMLN quiere gobernar el país. El general Vargas dice tener “serias dudas sobre la visión del FMLN”“Hablan de la educación, no hay un enfoque que lo tiren estructuralmente. Hay que tener la mirada de acupunturista. Hay que tocar tres o cuatro puntos que golpeen el sistema y lo puedan revivir. Ese es mecanismo a actuar en consonancia con el futuro, pero en la parte de la economía no andamos bien, en la parte fiscal no anda bien, la parte de educación no anda bien, la parte de seguridad no anda bien; pero los discursos que nos dan es que todo anda bien”, agregó el militar retirado.De acuerdo con Vargas, el modelo de crecimiento y de desarrollo del país hay que perfeccionarlo, hay que ampliarlo, pero no destruirlo. El diputado asegura que todo lo que a diario se ve en el país es contradictorio con relación a los beneficios que el gobierno del FMLN anuncia.