Fiscal General critica exceso de militares y PNC en Asamblea

La Fuerza Armada de El Salvador (FAES) y la Policía Nacional Civil (PNC) se excedieron de sus funciones por tomarse la Asamblea Legislativa el domingo pasado durante la convocatoria que hizo el Consejo de Ministros a los diputados para una sesión extraordinaria. Esa fue la crítica que hizo ayer el fiscal general, Raúl Melara.

Elementos armados de la FAES y la PNC tomaron control del salón azul antes y durante la permanencia del presidente de la república, Nayib Bukele, quien llegó a una sesión extraordinaria convocada por sus ministros con la intención de que los diputados aprobaran un préstamo de $109 millones para financiar la denominada Fase III del Plan Control Territorial.

"Ahora creo que está muy claro quién tiene el control de la situación", dijo Bukele el domingo, sentado en la curul reservada para el presidente del congreso y rodeado de militares fuertemente armados, junto a unos veinte diputados incrédulos por lo que veían.

"Realmente lamento el uso excesivo que se dio de la Fuerza Armada. Y lo digo con todo respeto, pero firmemente: hubo un exceso del director de la Policía (Mauricio Arriaza Chicas), hubo un exceso del ministro de Defensa (René Merino Monroy). Y aunque yo entiendo que la seguridad del presidente debía resguardarse, no se vale que la militarización al interior de la Asamblea se haya dado", dijo Melara.

El fiscal, sin embargo, señaló que el presidente supo contener a sus seguidores. "La gente quería sangre, le decían al presidente Nayib Bukele ‘¡insurrección!’ (...) Reconozco que tuvo la valentía de ver más allá de su caudal político y vio lo que más le convenía al país", expresó Melara en Frente a Frente.

No obstante, el fiscal general explicó que investiga si las actuaciones ordenadas a la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil pueden ser actos constitutivos de delitos, a la vez que confirmó que un grupo de fiscales estuvo pendiente de la polémica jornada (ver nota aparte). Bukele dijo en que "no hubo ni siquiera un golpeado, mucho menos un disparo".

"Hicieron ver mal a sus elementos, al presidente y a su institución. Este es un tema que no se debe repetir y lo digo muy seriamente: voy a estar vigilante y firme para que este tipo de hechos no se vuelvan a repetir (...) Es un llamado respetuoso pero serio: midan las consecuencias de sus acciones. Porque esto no se debe volver a repetir", señaló Melara.