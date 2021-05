Fiscal adjunto aspira a Cámara Especializada de lo Penal

Carlos Linares Ascencio fue el primer juez en ser entrevistado ayer por la Comisión de Jueces de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ya que aspira a ser magistrado de la Cámara Segunda Especializada de lo Penal que entrará en funciones en junio.

El exinspector de la Policía Nacional Civil (PNC) dijo que había pedido permiso para poder participar del proceso, ya que espera terminar su carrera en el órgano Judicial. Linares Ascencio, cuando fue inspector de la PNC, fue señalado de cerrar varios expedientes de policías relacionados a actos de corrupción.

Al fiscal general adjunto le preguntaron si consideraba que había corrupción en el Órgano Judicial y manifestó que este no estaba exento de ello, pero que su meta era "combatirla día a día".

El candidato fue cuestionado sobre su cargo en la Fiscalía General de la República (FGR) y manifestó que "no tengo ningún sesgo que me obligaría a favorecer a determinada institución del Estado. Yo no le veo ningún tipo de conflicto. Soy un juez independiente, lo pueden corrobar con mis resoluciones y sentencias".

Aparte de Linares Ascencio fueron entrevistados otros cinco jueces. El siguiente fue Salomón Landaverde, juez Quinto de Paz, quien aclaró en su entrevista que haría grandes aportes a la Cámara Especializada ya que generaría herramientas tecnológicas para facilitar el trabajo.

Luego fue entrevistada Linda Peraza, jueza Tercero de Sentencia, quien enfatizó que los tratamientos hacia los delitos de robo no debían ser iguales que los delitos de malversación de fondos.

El juez Especializado de Sentencia Sandro Reyes dijo que su mayor aporte sería someter a la justicia de dicha jurisdicción y generar la "conmoción social".

El quinto juez en ser entrevistado fue René Gallardo, juez de Instrucción, quien aclaró que la responsabilidad en la política criminal es de la FGR y que la criminalidad organizada debía ser prioridad del Estado, ya que por hoy no es así.

El último candidato fue Godofredo Salazar, juez Especializado de Sentencia, quien fue uno de los fundadores de la ley Contra el Crimen Organizado, le preguntaron porqué era el cambio del nombre de la ley y dijo que se debía a que "los delitos de realización compleja (que tenía antes en el nombre la ley) estaban dentro del crimen organizado".

La Comisión de Jueces encargada de realizar las entrevistas estuvo presidida por el magistrado presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Roberto Carlos Calderón, quien aclaró que dichas entrevistas se suman al análisis curricular realizado previamente y que no es forma de medir la capacidad de los jueces.

Dijo que la Comisión tenía la potestad de recomendar a ciertos candidatos, pero que Corte Plena puede escoger incluso a los que no estuvieran dentro de la lista que remita dicha comisión.

La Corte decidirá con ocho votos quiénes son los nuevos magistrados de la Cámara Segunda Especializa de lo Penal. Dicha instancia podría conocer delitos de corrupción cometidos por funcionarios.