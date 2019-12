Fiscal: “Examen de Corte de Cuentas es un insumo más en investigación contra Sigfrido Reyes"

El fiscal general de la República, Raúl Melara, aseguró que utilizarán como un insumo más en la investigación el informe de la Corte de Cuentas de la República (CCR) que evidencia que el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) benefició al exdiputado por el FMLN y expresidente de la Asamblea Legislativa Sigfrido Reyes con una rebaja de precios en una transacción de venta de cinco lotes efectuada en 2014.

La Corte de Cuentas concluyó en noviembre pasado, a través de un informe, que no hubo ninguna justificación para que el IPSFA rebajara $105,348.86 al precio total de cinco lotes que le vendió en febrero de 2014 a Reyes, y también al asesor legislativo Byron Enrique Larrazábal Arévalo.

"Fiscalía toma este análisis como un insumo más en la investigación que estamos llevando a cabo por enriquecimiento ilícito contra el señor Sigfrido Reyes así como también se están evaluando otra serie de videos y otra serie de documentos que nos van a permitir presentar un caso en el momento determinado", confirmó Melara ayer en conferencia de prensa brindada luego de firmar un acuerdo de cooperación con la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad (CICIES), que es apoyada por la Organización de Estados Americanos (OEA).

El análisis brindado por la Dirección de Auditoría Uno de la CCR fue realizado a petición de la Fiscalía General de la República (FGR) como parte de la investigación que el ministerio público realiza en contra del expresidente de la Asamblea Legislativa por enriquecimiento ilícito.

En septiembre pasado, la Unidad Especializada Contra el Lavado de Dinero de la Fiscalía le requirió a la CCR realizar un examen a la venta de inmuebles propiedad del IPSFA a la empresa Terrenos e Inversiones, S. A. de C. V. (TERREIN), inscrita por el exdiputado Reyes y el exasesor legislativo Byron Enrique Larrazábal Arévalo en el Registro de Comercio en septiembre de 2011.

Esa solicitud la realizó la FGR por medio del oficio 1438-UECLA2/2019, con el número de referencia 02-UECLA-17, que le hizo llegar a la presidenta de la Corte de Cuentas de la República.

Melara aseguró ayer que el informe ayudará también a reforzar la resolución dada por Probidad de la Corte de Cuentas en el que se demostró que hay indicios de enriquecimiento ilícito en el patrimonio presentado por Reyes mientras fungió como diputado entre 2006 y 2015.

"Recordemos que él (Reyes) ya se ha dictaminado por parte de corte plena que hay indicios de enriquecimiento ilícito en el patrimonio del señor Sigfrido Reyes", dijo el fiscal general.

Agregó que como parte de la investigación que se realiza en contra el exdiputado tampoco se descarta que se sumen más indicios que ayuden a fortalecer el proceso.

"Cuando nosotros demandamos por enriquecimiento ilícito, no solo tomamos en cuenta el informe de la Corte Suprema de Justicia, sino también cualquier elemento alrededor de este que nos pueda verificar o fortalecer la tesis que en su momento va a presentar la Fiscalía", abonó el fiscal general.

CCR en silencio

Por su parte, la presidenta de la Corte de Cuentas de la República, Carmen Elena Rivas, aseguró ayer que no se pueden revelar detalles del análisis especial, más que los publicados por este medio, debido a que se trata de una investigación que se encuentra en curso por lo que cualquier situación puede obstruir la investigación.

Además mencionó que de acuerdo con las atribuciones legales la institución solo puede auditar cinco años atrás entonces como Corte de Cuentas ya no tienen jurisdicción en el caso y lo calificó como caducado para proceder con un juicio de cuentas.

"No me gustaría profundizar porque es una investigación que está realizando la Fiscalía General y cualquier situación que yo diga en un momento determinado podría obstruir. Solo aclarar que ese es un informe que se hizo efectivamente a requerimiento de la Fiscalía, el cual de acuerdo con el periodo auditado ya como Corte de Cuentas no va a juicio de cuentas porque ya ha caducado, entonces solo es para efectos investigativos de la Fiscalía", declaró Rivas.

La funcionaria agregó que su administración no puede ejercer más que la auditoría para efectos investigativos, porque era a otros periodos a los que les correspondía enviar a un posible juicio de cuentas.

"Ya fuera de lo que no se hizo en gestiones pasadas ya no nos corresponde de acuerdo con nuestro mandato legislativo", señaló.