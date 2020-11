Fiscal afirma que Bukele le pidió no procesar a Walter Araujo: ¿Se recuerda cuando me pidió que no procediera contra @waraujo65 ?

El Fiscal General de la República, Raúl Melara, expresó que el presidente de la república, Nayib Bukele, le pidió no procesar al candidato a diputado por el partido Nuevas Ideas, Walter Araujo, por el delito de expresiones de violencia contra la mujer en contra de la abogada Bertha María De León.

El señalamiento de Melara se da luego que Bukele, por redes sociales, criticara sus declaraciones en la que afirmó que la Fiscalía no pedirá prisión contra el director suplente de la Junta de Vigilancia Electoral, César Reyes, quien fue acusado del delito de expresiones de violencia contra la mujer el pasado martes.

Definitivamente estás en campaña y de la más bajera.



Ya ni siquiera tratás de disimularlo.



¿Tenés alguna prueba?, ¿alguna grabación o testigo (aunque sea criteriado)?



El problema es que se supone que el fiscal debe ser apolítico, aunque ya todos sabemos que no lo sos. https://t.co/ek1PpEGClj — ���� (@nayibbukele) November 26, 2020

"No vamos a pedir que se le detenga", dijo Melara previo a una reunión con miembros del Tribunal Supremo Electoral, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Nuncio Apostólico Santo Rocco Gangemi, y partidos políticos', entre otros.

Bukele criticó la declaración escribiendo que " el mensaje que envía el fiscal @MelaraRaul es: Golpeen mujeres, no se preocupen, la fiscalía no pedirá prisión. Claro, siempre y cuando se identifiquen como miembros del partido ARENA".

Sobre ello, Melara reaccionó diciendo que "No. El mensaje es que hay que ser coherentes: No se pidió prisión para usted tampoco cuando lo requirieron penalmente por el mismo delito", palabras a las que, minutos después agregó "¿Se recuerda cuando en su despacho me pidió que no procediera penalmente contra Walter Araujo? Que sabía lo que había hecho, pero que no lo procesara. Obviamente no le hice caso y lo procesé.Ese sí es un mensaje de que a usted no le importa que agredan a mujeres".