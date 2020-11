Fiscal afirmó que Bukele le pidió no procesar a Walter Araujo

El Fiscal General, Raúl Melara, expresó que el presidente de la república, Nayib Bukele, le pidió no procesar al candidato a diputado por Nuevas Ideas, Walter Araujo, por el delito de expresiones de violencia contra la mujer en contra de la abogada Bertha María De León.

El señalamiento de Melara se dio luego que Bukele, por redes sociales, criticara que la Fiscalía no pedirá prisión contra el director suplente de la Junta de Vigilancia Electoral, César Reyes, acusado del delito de expresiones de violencia contra la mujer el pasado martes.

"No vamos a pedir que se le detenga", dijo Melara.

Bukele criticó la declaración escribiendo que "el mensaje que envía el fiscal @MelaraRaul es: Golpeen mujeres, no se preocupen, la fiscalía no pedirá prisión. Claro, siempre y cuando se identifiquen como miembros del partido ARENA".

Sobre ello, Melara reaccionó diciendo que "el mensaje es que hay que ser coherentes: No se pidió prisión para usted tampoco cuando lo requirieron penalmente por el mismo delito", palabras a las que agregó "¿se recuerda cuando en su despacho me pidió que no procediera penalmente contra Walter Araujo? Que sabía lo que había hecho, pero que no lo procesara. Obviamente no le hice caso y lo procesé. Ese sí es un mensaje de que a usted no le importa que agredan a mujeres". Por el señalamiento, Bukele pidió pruebas al fiscal.