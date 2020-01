Fiscal confiensa que agredió sexualmente a un adolescente y queda libre

El fiscal Miguel Armando Umaña, confesó ayer haber agredido sexualmente a un adolescente de 17 años, durante una audiencia especial desarrollada en el Juzgado Tercero de Instrucción de San Miguel, tras la que recobró su libertad. Fuentes fiscales informaron que los abogados de Umaña pidieron un proceso abreviado para intentar reducirle la condena y que se le beneficiara con trabajo de utilidad pública.

"En nuestro Código Procesal Penal, todos los delitos admiten la salida alterna al procedimiento abreviado y en este caso se solicitó por la defensa y se ofertó por la Fiscalía todos los elementos de prueba que habían sido recolectados en la etapa inicial", dijo la fiscal del caso, sin dar más detalles, ya que el proceso tiene reserva.

Agregó que Umaña confesó haber cometido el delito y narró como ocurrieron los hechos.

"El juez tomó a bien sustituir la pena (tres años de cárcel) y dejarle medidas. Se pudo lograr dentro del proceso penal la participación del imputado y con el hecho de que haya admitido que cometió el delito, consideramos que es un logro", agregó la fiscal.

El fiscal no podrá salir del país, no debe de cambiar domicilio y no puede acercarse a la víctima y tampoco a sus familiares.

Como parte de la protección a la privacidad de la víctima, no se informó si este tenía algún parentesco con el fiscal o si recién se conocían, ni el lugar donde ocurrió el delito del que se le acusaba al fiscal.

El fiscal general Raúl Melara dijo en noviembre pasado que Umaña sería procesado con todo el rigor de la ley.

Esta tarde capturamos al fiscal de la zona oriental Miguel Armando Umaña Zapata, por el delito de Otras Agresiones Sexuales en menor de sexo masculino



Es una vergüenza para la @FGR_SV



Será procesado con todo el rigor de la Ley



Cero tolerancia a las agresiones sexuales — Raúl Melara (@MelaraRaul) November 2, 2019