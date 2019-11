Fiscal confirma evidencia de reunión entre Quijano y maras

Fue el fiscal general de la República, Raúl Melara, el que reconfirmó que en poder de la institución que preside hay un vídeo que evidencia que entre el diputado Norman Quijano y miembros de pandillas hubo una reunión. "Hay un vídeo sí de Norman Quijano reunido con pandillas", dijo Melara en la entrevista del programa radial Diana Verónica y Tony, y añadió que no podía dar más detalles del contenido del vídeo porque la investigación está en desarrollo todavía.

El jefe del Ministerio Público recordó que una fiscal relató durante el juicio del caso "Operación Cuscatlán" un poco sobre el contenido del vídeo.

En esa audiencias, el testigo clave "Noé" aseguró que el expresidente de la Asamblea Legislativa se reunió con cabecillas de la MS-13 para preguntarles qué querían a cambio de darle apoyo electoral, Quijano entonces era candidato presidencial de ARENA, René Portillo Cuadra era el candidato a vicepresidente.

Ambos funcionarios fueron ya convocados por la Fiscalía a entrevistas que se desarrollan con todos los políticos señalados de haberse reunido con maras.

"Sí hay vídeos de actores políticos reunidos con pandillas, Ernesto Muyshondt estuvo ahí en un vídeo fue el que se hizo público hace mucho tiempo, Arístides Valencia también estuvo presente... Hay otras personas más, no recuerdo realmente cuántas son, no quisiera errar en los nombres pero sí hay políticos de distintos partidos que se han visto involucrados", aseguró el fiscal.

Quijano, a través de un comunicado, reiteró que es inocente y retó a la Fiscalía a que le presente el vídeo en el que aparece.

"Reitero mi solicitud a la Fiscalía para que muestre el vídeo en aras de dar claridad a estos señalamientos para tranquilidad de todos y así confirmar lo que he dicho en infinidad de ocasiones que no cometido ningún delito y menos he pactado con pandillas", expresó el diputado.

El exministro de gobernación publicó en su perfil de Twitter una nota que envió a la Fiscalía para justificar que por razones médicas no podía estar presente el día para que el que fue citado.

Las declaraciones de Melara también generaron reacciones entre los partidos políticos, en común piden a la Fiscalía que haga bien su trabajo y sustente la investigación con pruebas suficientes.

Cuadra, quien ya fue entrevistado en la fiscalía, dijo que estos casos no deben quedar impunes

"Las declaraciones del señor fiscal me parece que deben de ser más claras y más contundentes. Ningún caso de estos puede quedar en la impunidad, cualquier funcionario público de cualquier partido político que haya tenido vínculos que constituyan delitos pues deben de judicializarse, lo que no se puede es hacer un atarrayazo involucrándonos a todos en casos que no hemos participado", declaró Portillo Cuadra.

Por su parte, el diputado del FMLN, Javier Valdez, dijo que los citatorios a entrevistas que recibieron varios políticos, Valencia y Quijano entre ellos, son procesos normales que se realizan.