Fiscal confirma que FBI colabora en investigación

Fuentes internas de la PNC afirman además que la versión de que uno de los atacantes fue herido por militantes del FMLN es falsa.

Raúl Melara, fiscal general de la República, confirmó que el Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI, por sus siglás en inglés) ya participa en la investigación del atentado que sufrieron militantes del FMLN por parte de empleados del Ministerio de Salud y que dejó como saldo dos muertos el pasado 31 de enero.

"El caso ya está judicializado, en etapa de instrucción. Seguimos depurando la prueba. Pedimos el apoyo del FBI como dijimos para poder revisar todos los videos que están en poder la Fiscalía y esperamos que el proceso se desarrolle sin ningún problema", dijo ayer Melara al salir de una reunión con cuerpo diplomático acreditado en el país.

El fiscal general buscó la colaboración del FBI después que en un primer momento la misma Policía Nacional Civil (PNC), a través de sus redes sociales y con respaldo del Ejecutivo, intentó desmentir la versión fiscal de que el hecho sucedido el 31 de enero se había tratado de un ataque de tres empleados del Ministerio de Salud a militantes del FMLN. Por el contrario, la PNC presentó sus propios videos en los que hablaba de un enfrentamiento y culpó a las víctimas de responder también al fuego.

DESMENTIDOS

Según consta en el expediente del caso, que ya pasó al Juzgado Sexto de Instrucción, la versión de los imputados es que uno de ellos, el agente policial Diego Alvarado, asignado a la seguridad del ministro de Salud, había sido herido primero por uno de los militantes del FMLN, en las cercanías de la ex Terminal de Oriente de San Salvador y cuando ellos habían salido a buscar alimentos.

Esa versión fue desmentida incluso por un sargento de la Policía Nacional Civil a LA PRENSA GRÁFICA. "Hay una versión interna que le dispararon los mismos (que viajaban con él). Se ve que unos tomaron a la derecha y otros a la izquierda y al atentar quedaron en fuego cruzado", analizó el agente policial.

También los imputados declararon que "que el día del ataque los tres implicados estaban de turno en las sede central de la institución (Ministerio de Salud) y que luego salieron a comprar comida". Eso implicaría que se desplazaron desde la calle Arce y 15 avenida sur hasta el bulevar del Ejército, lo cual, según otra fuente policial, no es coherente.

"Está descartado que haya sido lesionado por la antigua terminal de Oriente, porque no venían de ese rumbo sino que venían de otro lugar. No pasaron por esa zona, eso está descartado. No hay ningún indicio que indique que el PPI venía lesionado de alguna parte", expuso la fuente consultada por este medio.

Por el momento Alvarado sigue ingresado en el hospital, pero custodiado por agentes policiales. Los otros dos acusados, Roberto Coto y Héctor Castaneda, están en prisión preventiva.