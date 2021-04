Fiscal cuestiona a juez en caso Sigfrido Reyes

El fiscal general de la república, Raúl Melara cuestionó la decisión del juez Sexto de Instrucción, Roberto Arévalo porque anuló la orden de captura que tenían dos vinculados en el caso IPSFA acusados de lavado de dinero.

Por medio de un tuit, el fiscal dijo "la ley establece que para el delito de lavado de dinero, no puede haber otra medida que la detención provisional, pero los jueces la inaplican. ¿Cómo luchar contra la corrupción si tenemos un sistema tan permisivo?

Los implicados son Erle René Reyes Morales ( hermano de Sigfrido Reyes) acusado de lavado de dinero y Bayron Enrique Larrazábal Arévalo (exsocio de Sigfrido Reyes) acusado por el mismo delito y también por estafa agravada. Según la fiscalía, ambos junto a Sigfrido Reyes y 11 imputados más están involucrados en el caso IPSFA.

El juez Arévalo dijo que tomó esa decisión porque a los acusados no se les emplazó debidamente. "No se les notificó, no se les emplazó debidamente, el juzgado de instrucción estaría citándolos para intimarlos. Si vienen, se les intima y se mira si procede alguna medida o no", aseguró.

Además, el juez dijo que si no se llegaran a presentar entonces se les declarará rebeldes y eso implicaría una nueva orden de captura.

El abogado defensor de los implicados, Pedro Cruz manifestó que han habido irregularidades en el proceso. "Nos sentimos satisfechos con el resultado. Se ha levantado la captura, se ha intentado rectificar las anomalías que la Cámara señaló y este juzgado está intentando enderezar las irregularidades para darle el trámite que corresponde", aseveró.

La parte defensora había presentado un recurso ante la Cámara Primera de lo Penal por considerar que existió afectación al derecho de la libertad personal, por la imposición de la detención sin que el juzgado hubiera agotado todos los recursos para notificar a los imputados a que se presentaran a la audiencia.