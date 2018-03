Fiscal cuestiona método de declaración de Funes

Lee también

El fiscal general de la República, Douglas Meléndez, reiteró ayer su oposición a la decisión de la Cámara Segunda de lo Civil de tomar la declaración del expresidente Mauricio Funes, procesado civilmente por enriquecimiento ilícito, a través de un cuestionario que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le hará llegar hasta la embajada de Nicaragua, país que le concedió asilo político.“La comparecencia del presidente tendría que haber sido en persona o, en su defecto, con videoconferencia. No fue así, sino bajo un cuestionario que ha presentado la defensa... Ese es un mecanismo que no es el adecuado. Enviar preguntas sería entrar en un monólogo, sin poder repreguntar. Lo que nos interesaría es cuestionar posiblemente lo que él diga”, consideró el titular de la Fiscalía.El expresidente Funes, su hijo Diego Funes y la ex primera dama Vanda Pignato enfrentan un proceso civil por enriquecimiento ilícito luego de que no pudieron justificar el origen lícito de $728,000 ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema.La fiscalía se abstuvo de enviar preguntas para el cuestionario porque ya había enviado un escrito a la cámara, en el cual consideró que la declaración debía ser tomada mediante videoconferencia.El presidente de la Corte, Armando Pineda Navas, afirmó ayer que el máximo tribunal salvadoreño ya recibió el cuestionario y que buscarán darle trámite hacia la sede diplomática lo antes posible.“No tenemos un plazo establecido (para hacerlas llegar a Nicaragua), pero trataremos de hacerlo llegar lo antes posible. Entiendo que es hacia el consulado de El Salvador en Nicaragua, esa es la petición que está haciendo la cámara”, explicó Pineda Navas.Funes también es investigado por la Fiscalía en la vía penal por los delitos de peculado, negociaciones ilícitas, malversación, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. La fiscalía realizó varios allanamientos el año pasado, como parte del caso Funes-Mecafé. El Ministerio Público indaga desde entonces si el empresario Miguel Meléndez, “Mecafé”, se favoreció en la administración de Funes, quien era su amigo.