Fiscal general denuncia que fue amenazado por narcos

Una estructura de narcotráfico que opera en el oriente del país amenazó a muerte recientemente al fiscal general, Douglas Meléndez, según lo denunció públicamente ayer. Esta amenaza, según dijo, sería la tercera que ha recibido durante su gestión.

“Yo quiero hacerle un llamado a esa estructura que me ha amenazado para que no se equivoque. El camino no es la amenaza, sino defenderse en los tribunales. Tenemos información de que se han reunido para traer, no sé si ya están aquí, extranjeros”, dijo el fiscal.

Meléndez no dio detalles sobre la estructura que lo amenazó. Solo dijo que están molestos porque hace unas semanas la fiscalía ordenó capturar a uno de sus integrantes. El jefe fiscal también dijo que hay tres investigaciones por amenazas en su contra.

El titular de la Fiscalía agregó que solicitará a instituciones internacionales medidas de protección y seguridad, ya que, después de las denuncias públicas que ha hecho, ningún funcionario del país lo ha llamado para ofrecerle ayuda.

Los únicos que le han mostrado apoyo, según dijo Meléndez, son embajadores acreditados en el país.