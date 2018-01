Fiscal no investigará elecciones anteriores

El fiscal general de la república, Douglas Meléndez, enterró ayer la posibilidad de abrir investigaciones para determinar si hubo irregularidades en las últimas elecciones de diputados y alcaldes. Según explicó, tomó la decisión de sepultar las investigaciones sobre posibles irregularidades en elecciones anteriores para tener toda la atención puesta en las elecciones del 4 de marzo próximo y en las elecciones presidenciales de 2018.

Remueven a fiscal electoral por sus vínculos con FMLN

“Se podría investigar lo que ocurrió en procesos electorales anteriores, pero en este momento me interesan más los procesos electorales futuros. En este momento no tenemos intenciones de abrir investigaciones”, dijo el fiscal general, después de haber asistido al sorteo del orden en que aparecerán las banderas de partidos políticos o candidatos en las papeletas.

FGR remueve a fiscal electoral por vínculos partidarios

Meléndez agregó que tampoco tiene una investigación abierta en contra de la ex fiscal electoral Rosa Évelyn Alvarado, quien fue denunciada públicamente por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) por su vínculo con el partido FMLN, por haber sido candidata a alcaldesa en 2012 para el municipio de San Rafael Obrajuelo, en el departamento de La Paz.

“Hemos removido a la persona que había sido designada para el cargo de fiscal electoral, pero no hemos ordenado ninguna investigación. En la administración anterior se tomaron decisiones, que en este momento no puedo decir si fueron correctas o incorrectas. Lo que sí puedo decir es que la persona que va a sustituir será un fiscal de carrera y no alguien externo a la Fiscalía”.

Hoy, según aseguró el funcionario , la Fiscalía anunciará quién será el nuevo fiscal electoral.

Alvarado fue trasladada como asesora de la Escuela de Capacitación Fiscal. La Fiscalía aseguró que la remoción buscaba “proteger y potenciar la objetividad, transparencia confianza y credibilidad de la Fiscalía”, debido a que el fiscal electoral, en representación del fiscal general, se encarga de acompañar al TSE y supervisar la legalidad de todos los actos electorales de quienes intervienen en los comicios.

Otras investigaciones

El jefe del ministerio público también dijo que todavía está esperando el informe, que debe entregar el Tribunal Supremo Electoral (TSE), sobre el ciberataque a la página web de ese organismo, para comenzar a investigar quiénes y por qué razón lo hicieron.

“Vamos a estar vigilantes, para que en estas elecciones nadie se vaya a pasar de listo. No vamos a permitir, como Fiscalía, que alguien se quiera pasar de vivo en el proceso electoral”.

Meléndez agregó que también está esperando que el tribunal le entregue un informe sobre las supuestas irregularidades que fueron encontradas en las firmas que presentaron algunos candidatos no partidarios, para luego investigar (Detalles en la página 14).