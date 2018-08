Fiscal pide apoyos para superar veto presidencial de S. Cerén

El fiscal general de la república, Douglas Arquímides Meléndez, solicitó ayer a los diputados de la comisión de legislación de la Asamblea Legislativa el apoyo para superar el veto que el presidente Salvador Sánchez Cerén impuso a la reforma al artículo 70 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República en el sentido de otorgar independencia a la Unidad de Investigación Financiera, que conoce los casos de lavado de dinero y activos en el país.

Meléndez aseguró ante los legisladores que El Salvador tiene como plazo hasta el 24 de septiembre para poder realizar la reforma a la ley, de lo contrario el país podría ser sancionado o incluso excluido del Grupo Egmont, el cual está compuesto por 151 unidades de inteligencia financiera en el mundo.

Hace dos semanas, el presidente Sánchez Cerén devolvió vetada la reforma que había sido aprobada por la Asamblea y argumentó que se trata de una reforma que va en contra de la Constitución y expuso que no se puede dar autonomía a un ente en el interior de otro que ya tiene autonomía por Constitución.

Sin embargo, ayer el fiscal dio la valoración hecha por el departamento jurídico de la institución y aseguró que no existe ninguna inconstitucionalidad.

"Les pedimos a todas las fracciones políticas que nos ayuden con esta reforma, jurídicamente necesaria. Desde nuestro punto de vista, estamos diciendo que no es inconstitucional esta reforma. Ya hicimos los análisis jurídicos correspondientes", dijo en la reunión con diputados de todos los partidos.

"No es cierto que la Unidad de Investigación Financiera no va a estar bajo el control del fiscal. Esta es una reforma que no es para el fiscal general de la república, no es para la Fiscalía tampoco, es para el país. Esta reforma es tan importante en este momento por todas las situaciones de investigaciones que se tienen en proceso y para las cuales se han pedido información a otros países", agregó Meléndez.

Según el fiscal, hay varios posibles escenarios de sanciones, los cuales afectarían de gran manera al país: "Esto podría suponer que 154 países negarían información para investigaciones financieras así como ser considerado un paraíso fiscal, así como afectar ayuda económica al país".

Los diputados de la comisión de legislación aprobaron ayer un decreto favorable para votar en el pleno; sin embargo, hasta el cierre de la plenaria el diputado Antonio Almendáriz aseguró que "no hubo apoyo más allá de ARENA, PDC y PCN".