Fiscal pide recursos antes de pensar en crear una CICIES

El fiscal general, Raúl Melara, solicitó ayer más recursos para fortalecer el trabajo de la Fiscalía General de la República (FGR) antes de pensar en la creación de un organismo contra la corrupción, tal como funciona la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

"Yo preferiría que se le dotaran los recursos a la institución, de una verdadera autonomía para que la FGR pudiese invertir en tecnología, humano y otros que le ayuden a solventar la situación precaria por la que está pasando: capacitaciones, equipo, instalaciones", dijo Melara en una entrevista en el "Morning Club" de Radio Club 92.5.

Melara señaló que una eventual Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) solo funcionaría de manera temporal, por lo cual la Fiscalía, a su criterio, debe de contar con todos los elementos necesarios para continuar con su labor luego de que termine el trabajo del organismo. Sin embargo, el funcionario no cerró las puertas a trabajar con colaboración internacional.

"Como país debemos de velar por tener instituciones fuertes, si viene una CICIES qué bien, pero a la par fortalezcamos las instituciones. Nuestra obligación es hacer nuestro trabajo con ayuda internacional o no. Me gustaría que se fortalecieran las instituciones del sector justicia para no estar dependiendo de organismos internacionales", señaló.

La CICIES fue una de las promesas de campaña de Nayib Bukele y luego de que ganó las elecciones presidenciales el tema ha tomado mayor relevancia. Bukele dijo esta semana en una entrevista para una agencia internacional que en su primer mes de mandato, que iniciará el próximo 1.º de junio, presentará ante la Asamblea Legislativa la propuesta.

"La FGR es una institución a la que se le exige mucho y no tiene un presupuesto acorde a las exigencias de la población. Cada vez se le dan más atribuciones, como cuando la sala dijo que había que investigar los crímenes de guerra. Lo que se hizo fue crear un grupo, pero mi idea es crear una unidad para que investigue eso y requiere recursos", aseguró.

El fiscal general también señaló que está de acuerdo con la creación de una unidad de investigaciones paralela a la de la Policía Nacional Civil (PNC), porque en algunos casos la investigación puede bloquearse debido a que hay agentes involucrados. "Esto no debe de satanizarse".

Partidos expectantes

Ante la propuesta de crear una CICIES, los partidos políticos tuvieron posturas diversas.

GANA, el partido bajo el cual Bukele ganó la presidencia, está dispuesto a apoyar la moción en caso de que esta llegue a la Asamblea Legislativa para su aprobación y ratificación.

El jefe de fracción de GANA, Guadalupe Vásquez, declaró ayer que la aprobación o ratificación de la CICIES dependerá de cómo esté formulada. Para el primer paso se requieren 43 votos; para el segundo, 56.

"Depende de cómo viene elaborada una cuestión que es de ratificación cuando son tratados internacionales, entonces, en ese sentido, nosotros estamos claros que es una decisión que hay que respaldarla", dijo Vásquez.

El diputado del PDC Rodolfo Parker aseguró que ya tiene una propuesta formulada. "Francamente nosotros creemos que cualquier soporte internacional va a ser oportuno, va a ser pertinente en la medida que se fortalezca también el funcionamiento de nuestra institucionalidad". Agregó que resulta necesario que el trabajo de la comisión comience con investigar a los funcionarios del gabinete saliente.

El FMLN se mostró más cauteloso ante la propuesta, dijeron que debe verse con lupa para que no haya intromisión en las funciones que por Constitución son correspondencia de la FGR. "Nosotros hemos planteado que en lo que no estamos de acuerdo es en la intromisión... Una vez el presidente electo asuma creo que vamos a ir teniendo claro el tema, vamos a discutir", consideró la diputada Cristina Cornejo.

El legislador de ARENA René Portillo Cuadra recriminó que el FMLN y GANA no hayan apoyado para crear una CICIES cuando en 2015 su partido presentó una moción. Pese a lo anterior, dijo que se debe definir qué hará una comisión de ese tipo en el país, si sustituirá a la Fiscalía o si la apoyará.

"Por ahí es donde se debe de apuntar, una creación de la CICIES que ayude en la parte técnica, de investigación, financiera, tecnológica y de recursos humanos para que la Fiscalía pueda ejercer una mayor investigación técnica del delito", consideró Portillo Cuadra.