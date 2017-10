Fiscal reclama que no se ha girado difusión roja contra Enrique Rais

El fiscal general de la República, Douglas Meléndez, reclamó hoy en el programa radial Pencho y Aida, en la emisora 107.7 Fuego, que no se están realizando algunas órdenes de captura, entre ellas la de Enrique Rais, dueño de la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES), procesado junto al exfiscal general Luis Martínez y otros exjueces y abogados, acusados de fabricar pruebas para afectar a dos personas en un proceso judicial.

Meléndez criticó que aún no se haya girado una difusión roja contra Rais, prófugo desde enero pasado, cuando la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador ordenó su recaptura, luego que este fuera dejado en libertad por la exjueza Séptima de Paz de San Salvador, Évelyn Jiménez. En ese momento, ella argumentó que no existía “peligro de fuga” al otorgarle el beneficio de medidas sustitutivas a la detención.

“Hasta dónde llegan las influencias de algunas personas como Enrique Rais, que sigue sin girarse la difusión roja”, dijo Meléndez. La orden de captura internacional fue girada a petición de la Fiscalía en enero pasado, en un oficio de parte del Juzgado Octavo de Instrucción hacia la sede de la INTERPOL en El Salvador. Esta orden incluyó a otros cinco procesados en el mismo caso y fue girada con fines de extradición con vigencia en 190 países.

“Nadie se ha atrevido a tocar en este país a empresarios mafiosos”, señaló Meléndez. Dijo también que además de Rais, la PNC ha realizado capturas de implicados en el cartel de Texis. “Hay casos donde hay órdenes de capturas de personas con fuerte capacidad económica y no los capturan”, dijo el fiscal general esta mañana.

Por su parte, el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, contra argumentó en otra entrevista radial esta mañana, en la emisora 102.9, diciendo que, como Policía, no pueden hacer “actos de localización en otros territorios” y que eso le corresponde a la INTERPOL.

“Nosotros no tenemos información de dónde está Enrique Rais; no sabemos si está en Suiza como aparece en algunos medios (...) Debemos revisar si hay difusión roja contra Enrique Rais o no, esa difusión no la emite la PNC sino la INTERPOL”, dijo el director policial, donde agregó que departe de la corporación “no hay ni habrá ninguna intención de evitar que Enrique Rais sea detenido”.