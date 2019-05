Investigan presunta coacción de fiscales para ser testigos criteriados en caso Corruptela

El fiscal general, Raúl Melara, confirmó hoy que la institución que dirige realiza una investigación interna luego que un grupo de fiscales asegurara que “fueron coaccionados para ser testigos criteriados” en la administración anterior para declarar en el caso Corruptela.

Ese caso es el que involucra al ex fiscal general Luis Martínez, procesado por dirigir una red de corrupción judicial a favor del empresario Enrique Rais (prófugo) y que incluye abogados, ex fiscales, un ex juez, un ex perito de Medicina Legal, entre otros.

“No recuerdo si dijeron que iban a poner la denuncia en (la Procuraduría para la Defensa de los) Derechos Humanos o ya la pusieron”, manifestó Melara en el programa Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña (TCS), este jueves.

Dijo que tras la denuncia se abrió una investigación interna en la que él, como fiscal general, no se involucra sino gira el caso a un proceso de auditoría interna. “Mi obligación como fiscal general es investigar, no puedo hacerme del ojo pacho ni desentendido cuando hay acusaciones graves que pueden afectar la institución”, manifestó.

Agregó que, por el momento, la investigación fue suspendida por el auditor interno, lo cual pudo haber ocurrido porque ya se encontraron algunos indicios que indican que pudo haber ocurrido lo denunciado y entonces el auditor fiscal deriva el caso a la unidad de investigación formal.

Por otra parte, consideró que los fiscales que denunciaron “son buenos” y “han hecho su trabajo lo mejor posible, pero están mal asesorados”, y mencionó que se apoyaron en otras instituciones como la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), dirigida por Roberto Rubio.

“Conversé con el doctor Rubio, me manifestó que su preocupación era que la institución pueda manipular el tema”, dijo.