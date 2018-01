Fiscalía: Asamblea aprobó reforma que favoreció a Rais

La Fiscalía General de la República (FGR) señala que la Asamblea Legislativa, a iniciativa de la diputada del PCN Cristina López, hizo una interpretación auténtica de un artículo de la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones, que beneficia a Enrique Rais, prófugo de la justicia desde el año pasado.

El 31 de octubre de 2017, López propuso una interpretación del artículo 23 de la ley. Ese artículo establece que si un juez autorizó a la Fiscalía intervenir las llamadas telefónicas de un posible acusado, la FGR tendrá seis meses para presentar el requerimiento. De no hacerlo deberán destruir grabaciones y transcripciones. En diciembre pasado, previo a irse de vacaciones, los diputados aprobaron la interpretación planteada por la diputada.

“Extrañamente los abogados de Rais han estado alegando lo mismo en el proceso y no les ha prosperado”.

Douglas Meléndez, fiscal general de la República

“Aunque esté regulado no se le da fiel cumplimiento a dicha normativa. Violando la seguridad jurídica, ya que el afectado se encuentra en una inseguridad de sus derechos tutelados constitucionalmente. Ya que carece de conocimiento si su situación jurídica será o no modificada por procedimientos regulares y conductos legales establecidos”, planteó la diputada en el documento que firmó.

Douglas Meléndez, el fiscal general de la República, considera que la diputada, en sintonía con los abogados de Rais, buscan desvirtuar las acusaciones en contra del empresario, que lleva casi un año evadiendo la justicia. Rais enfrenta un proceso en el Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador por delitos de corrupción. La principal prueba de la FGR son audios que evidencian cómo Rais negociaba con abogados, un juez y dos fiscales para afectar a terceros en distintos procesos penales. Silvia de Bonilla, una de las abogadas del prófugo, dijo en su momento que el juez Séptimo de Instrucción de San Salvador ordenó destruir los audios en octubre de 2015, y que pese a esto los fiscales los utilizaron en el caso.

“Extrañamente los abogados de Rais han estado alegando lo mismo en el proceso y no les ha prosperado. Por lo que han acudido a esa interpretación legislativa, por medio de una diputada, para desechar las escuchas telefónicas y el proceso mismo contra Enrique Rais”, señaló el fiscal.

López, consultada por LA PRENSA GRÁFICA, se desmarcó del señalamiento y apuntó al secretario departamental de su partido: “Porque me lo pidió el secretario departamental de nuestro partido, ingeniero Ramón Kury... Esto ya lo está haciendo para atacarme. Yo no conozco al señor Enrique Rais, yo no sé quién es. Jamás me lo han presentado. Hay que ver el fondo de esta noticia. ¿Por qué me quieren atacar a mí? Me quieren involucrar en cosas sucias cuando este señor Ramón Kury es amigo de este señor (Rais)”, se defendió la diputada pecenista.