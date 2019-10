Fiscalía acusa a exministro de Seguridad y a su esposa de lavado de dinero

El exministro de seguridad, René Mario Figueroa, y su esposa, Cecilia Alvarenga de Figueroa, fueron acusados por el delito de lavado de dinero y activos cometidos durante la administración de Elías Antonio Saca . La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ayer, al filo de las 10:00 a.m. el requerimiento en el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador.

Figueroa entró al pasillo del juzgado, se sentó por unos minutos y dio unas breves declaraciones a los periodistas. Su vestimenta desentonaba con la del resto de acusados. Él llevaba una camisa blanca manga larga y un pantalón negro de vestir.

Su esposa no llegó porque la Fiscalía no giró orden de detención en su contra. Para ella, ha pedido medidas alternas a la detención: no salir del país, presentarse periódicamente y pagar una fianza. Sin embargo, eso lo determinará el juez del caso.

Durante el periodo analizado - de 2004 a 2015- la FGR asegura que el ex funcionario no ha podido justificar un incremento patrimonial de más de $3 millones. Mientras que la esposa no justificó alrededor de $500 mil, según dijo el fiscal del caso.

"Ellos han hecho acciones de lavado de dinero como el depósito en efectivo, compra venta de bienes muebles e inmuebles, vehículos, terrenos, casas, construcciones de vivienda, así como también contratos de certificados de depósito a plazo, pagos anticipados de préstamos. Por darles un ejemplo, préstamos para 25 años los han cancelado en tres años", explicó el fiscal.

La Fiscalía señala que el expresidente Saca desvió dinero público hacia la Sociedad de Radio Difusión de El Salvador, de la que Figueroa y Saca eran accionistas mayoritarios.

"Él (Saca), del peculado que cometió en el momento que fue presidente de la república, que trasladó dinero de la hacienda pública hacia la Sociedad de Radio Difusión, también fue beneficiado el señor Figueroa de esos montos. Son como aproximadamente $1,900,000.00 que vinieron a parar de la hacienda pública a la Sociedad de Radio Difusión de El Salvador, de la cual es accionista el señor René Figueroa", dijo el fiscal.

Se ha observado, además, que Saca depositó a Figueroa $510,000 entre el 2 de septiembre de 2010 y el 8 de noviembre de 2012; sin embargo, la fiscalía desconoce la naturaleza de esas transacciones.

En septiembre de 2018, el expresidente Saca aceptó ante el Tribunal Segundo de Sentencia que se apropió de $301 millones de fondos públicos durante su gobierno y fue condenado a 10 años de cárcel, luego de negociar con la FGR a una pena menor.

Figueroa fue viceministro de Gobernación en la gestión de Francisco Flores hasta 2003. Luego, renunció para dirigir la campaña presidencial de Saca y regresó al gobierno como ministro de Gobernación y luego fue nombrado titular de Seguridad.

Ayer, el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador determinó que la audiencia inicial será el lunes 7 de octubre a las 10:00 a.m.