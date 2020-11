Fiscalía allana ANDA, Hacienda, Agricultura y otras 10 instituciones por irregularidades descubiertas por CICIES durante pandemia

Unos "trece objetivos" entre instituciones del Estado y proveedores fueron allanados por la Fiscalía General de la República (FGR) luego que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) presentara indicios de irregularidades, dijo este miércoles el fiscal general Raúl Melara.

Entre los ministerios allanados se encuentra el Ministerio de Salud (MINSAL), el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Además, se incluye la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) y el Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES), así como "empresas privadas que han sido proveedoras del Estado".

"Estos allanamientos que se han realizado en estos días son el resultado del primer convenio de colaboración con la CICIES. La CICIES llevó a la Fiscalía los primeros indicios de irregularidades bajo los cuales nosotros iniciamos investigaciones y procesos más a fondos", explicó en la entrevista televisiva Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña (TCS).

"La CICIES ha estado realizando una auditoría en todo el proceso de la adjudicación y asignación de fondos públicos relativos a la pandemia. Ellos han hecho su labor y al encontrar alguna serie de irregularidades lo ponen al conocimiento de la Fiscalía, para que la Fiscalía inicie investigaciones", expuso.

"Las investigaciones son amplias, no le podría dar detalle por dónde van por obvias razones, pero son amplias", manifestó Melara. Agregó que los indicios presentados por la CICIES se suman a otros que ya se tenían con avisos y denuncias. "Pero los mayores indicios son los aportados por la CICIES. Y eso es algo bueno, porque quiere decir que este convenio de cooperación realmente está dando sus frutos y poniendo la institucionalidad a trabajar", consideró el fiscal general.

Solo uno de estos allanamientos había sido confirmado el martes, el del Ministerio de Salud (MINSAL), en la que se envió a agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) de la Policía Nacional Civil (PNC) que intentaron obstaculizar la investigación de los fiscales.

"Anoche hubo un procedimiento, llamémoslo irregular, de la Policía Nacional Civil en el cual se trató de obstaculizar, según los primeros reportes que tengo, el ingreso de fiscales al ministerio para seguir realizando la investigación", dijo Melara.

Reiteró que cuentan con una orden judicial que autoriza los procedimientos de la Fiscalía

Los allanamientos en algunas instituciones como el MINSAL continúan este miércoles. Melara dijo que por el momento no se sabe cuándo terminarán. "Como se van encontrando cosas... no es que se vayan encontrando cosas malas, pero hay documentación, equipo informático, hay cosas que los fiscales son los analistas y los que determinarán si vale la pena o no que sea un proceso de registro o de decomiso de las mismas para poder analizarlos posteriormente", indicó.

Agregó que las declaraciones hechas por una persona funcionaria del MINSAL respecto a que no hay un registro de lo que la Fiscalía está incautando, Melara dijo que son totalmente falsas. "A mí me da pena ajena las declaraciones que dan algunas cuentas gubernamentales o algunos periodistas. La Fiscalía no va a hacer nada ilegal, nada que no esté amparado en la ley. Todo el procedimiento se ha desarrollado con normalidad. Insisto, hay una orden judicial que lo autoriza y de entrada en estos procedimientos no ha sido nuestra intención generar un show mediático al respecto, han sido los mismos del Ministerio de Salud que han anunciado a los medios de comunicación del procedimiento", manifestó.

Continúa allanamiento de la FGR en el MINSAL