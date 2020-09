Fiscalía busca en Penales evidencia de negociación con pandillas

La Fiscalía General de la República (FGR) allanó ayer a la Dirección General de Centros Penales (DGCP) en busca de evidencia sobre una supuesta negociación entre el Gobierno y la Mara Salvatrucha (MS-13).

Fiscales especializados de la Dirección contra la Impunidad y la Corrupción llegaron ayer, de forma simultánea, a la sede central de Centros Penales y a los centros penitenciarios de Izalco (Sonsonate) y Zacatecoluca (La Paz), para obtener información como parte de la investigación que realiza la FGR.

La Fiscalía anunció el operativo en su cuenta oficial de Twitter, donde publicó que el allanamiento respondía a una investigación publicada la semana pasada por el periódico digital El Faro, que reportó que había obtenido registros e informes de inteligencia penitenciarios, que prueban negociaciones entre funcionarios del Ejecutivo y miembros de la MS-13 desde hace un año.

El mensaje de la Fiscalía fue acompañado de una fotografía que muestra a los fiscales reunidos con el director de Centros Penales, Osiris Luna, en la sede central de la institución que dirige.

Luna también publicó ayer en su cuenta particular de la misma red social el allanamiento fiscal: "Hoy hemos dado acceso total a la @FGR_SV para que puedan recopilar toda la información que requieran, y corraborar que la noticia maliciosamente difundida sobre una supuesta tregua entre el gobierno y las pandillas es totalmente falsa y carece de sustento".

El fiscal general de la república, Raúl Melara, había anunciado el viernes pasado, a solo horas de publicado el reportaje, que investigaría las supuestas negociaciones sostenidas entre el Gobierno de Nayib Bukele y la MS-13 para la reducción de los homicidios y favores electorales.

De acuerdo con los documentos oficiales publicados por El Faro, hubo al menos unas 14 reuniones que consigan los ingresos irregulares a los centros penitenciarios de Izalco y Zacatecoluca (considerados de máxima seguridad y resguardo de cabecillas de pandillas) del director Luna, acompañado de sujetos encapuchados que no fueron identificados para supuestamente reunirse con jefes de la MS-13.

En algunos de esos encuentros, según la publicación, también habría participado el director de Tejido Social, Carlos Marroquín, quien es señalado en un requerimiento fiscal, junto al actual ministro de Gobernación y candidato a la alcaldía de San Salvador, Mario Durán, de haber sostenido una reunión con miembros de la MS-13 en 2015, cuando Bukele era alcalde capitalino.

Desde el momento de la publicación, Bukele negó, con varios mensajes colgados en su cuenta personal de Twitter, que su gobierno mantenga negociaciones con pandilleros.

Marroquín también le restó credibilidad a la publicación: "No presentaron fotos, no hay vídeos, no hay audios, no hay pruebas reales. Todo lo que ellos han escrito y están diciendo, es un supuesto".

El allanamiento realizado ayer a Centros Penales también fue divulgados por cuentas de redes sociales del Ejecutivo, donde se pudo apreciar fotografías con fiscales manipulando equipo informático de la DGCP.

La principal prueba presentada por el periódico digital El Faro son los libros de novedades donde custodios han registrado el ingreso de los funcionarios acompañados de hombres con el rostro cubierto que no fueron identificados.

Fuentes cercanas a la investigación de la Fiscalía le confirmaron a este periódico que el allanamiento a la sede de Centros Penales y a las dos cárceles de máxima seguridad podría durar unos cuatro días.