Fiscalía confirma que Funes habría desviado recursos

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó ayer que está más convencida de que el expresidente de la república Carlos Mauricio Funes Cartagena lideró la "organización criminal" que se habría apropiado de dinero público durante la Presidencia 2009-2014. Eso expuso German Arriaza, director fiscal contra la Corrupción y la Impunidad.

Las declaraciones de Arriaza fueron dadas a las afueras del Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador, donde la fiscalía dejó en firme la acusación por actos de corrupción de Funes y otros 31 ligados al supuesto desvío y apropiación de fondos públicos en el caso conocido como Saqueo Público.

"Como fiscalía consideramos que tenemos una investigación fortalecida, hay abundante documentación de carácter prácticamente instrumental donde estamos hablando de más de 1,200 evidencias que se han presentado en este caso", declaró Arriaza ante una decena de medios de comunicación nacionales.

La fiscalía asegura que las nuevas pruebas que recopiló dejan claro que Mauricio Funes y su círculo cercano se apropiaron de fondos provenientes de la Partida de Gastos Reservados de la Presidencia entre 2009 y 2014, cuando gobernó como el primer presidente de izquierda bajo la bandera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Según Arriaza, luego de más de un año de ampliar la investigación contra Funes y sus cómplices, ayer presentaron 2,572 pruebas documentales, entre esas, 21 peritajes financieros contables y 114 declaraciones de testigos. "Es una organización delincuencial que prácticamente se apropió de recursos del Estado", aseguró el jefe fiscal.

Entre los acusados están la actual pareja de Funes, Ada Mitchell Guzmán, así como dos de sus hijos, Carlos Mauricio Funes Velasco y Diego Roberto Funes Cañas, todos protegidos en Nicaragua desde septiembre de 2016 por el régimen de Daniel Ortega. Incluso, el 30 de julio pasado los cuatro fueron nacionalizados nicaragüenses para evitar una posible extradición a El Salvador.

La protección de Ortega es tal que Mauricio Funes recibe un salario de $2,739 (90,080.46 córdobas) de parte de la cancillería de Nicaragua, mientras que su hijo Diego tiene un salario de unos $1,450 (47,250 córdobas), según reveló el periódico digital nicaragüense Confidencial.

También aparece como acusada la ex primera dama Vanda Pignato, quien actualmente está en arresto domiciliar mientras enfrenta este caso y otro por supuestamente simular la falsificación de su firma en la compra de un carro para evitar que la fiscalía la investigara. Pignato está señalada de ayudar a legitimar en el mercado financiero $160,000 que habría desviado Funes.

Ahora, la fiscalía espera que el juez Séptimo de Instrucción, Miguel Ángel García, programe una audiencia preliminar contra los 11 imputados que están presentes, entre ellos Miguel Menéndez, el exsocio de Funes conocido como "Mecafé". "Estamos pidiendo al juez Séptimo de Instrucción que se pronuncie por un auto de apertura a juicio (contra los imputados)", dijo Arriaza.

Sin definir monto

La fiscalía todavía no tiene claridad de la cantidad de fondos públicos que se habría apropiado Mauricio Funes y la supuesta red de corrupción que lideraba. Las investigaciones sostienen que Funes ejecutó $351 millones de gastos reservados durante su Gobierno, pero los investigadores todavía no tienen el peritaje que confirme los montos apropiados.

En un principio, según la fiscalía, Funes solo tenía aprobado gastar $80 millones como gastos reservados, pero ilegalmente movió dinero de otras cuentas públicas para gastar los $351 millones en su quinquenio. El juez ha dado hasta el próximo año para que la FGR presente los peritajes que tiene pendientes.

"La acusación que presentó la FGR en mi contra por el caso Saqueo Público no aporta una tan sola prueba por los delitos que me imputa. Ni siquiera el peritaje financiero avala esta acusación ya que no encontró ningún elemento incriminatorio. El caso está por caerse", fue la reacción de Funes ayer vía Twitter.

Pedro Cruz, defensor de la ex primera dama Vanda Pignato, dijo ayer que la FGR presentó una acusación basada solo en especulaciones, porque no tiene pruebas concretas de su defendida.

"Presentaron la acusación sin tener el peritaje contable, que es la prueba principal del caso. Eso quiere decir que es un invento, una especulación", dijo Cruz.