Fiscalía confirma que hubo nueve avisos de CICIES por casos de corrupción

La existencia de nueve avisos recibidos desde la Comisión Contra la Corrupción y la Impunidad en El Salvador (CICIES) fueron confirmados por la Fiscalía General de la República (FGR) a través de una solicitud de acceso a la información promovida por el Centro de Asesoría Legal Anti Corrupción (ALAC), todos ellos por posibles hechos de corrupción, entre los que existen cuatro por negociaciones ilícitas.

En la resolución de fecha 16 de junio de 2021, la FGR brindó el registro público de los avisos y denuncias atendidas por la CICIES desde enero hasta abril de este año. Sin embargo, calificó como información "reservada" los datos que ALAC había solicitado referidos a la institución pública o privada denunciada e investigada y los funcionarios indagados que podrían estar vinculados en los casos.

Fiscalía justificó que esos datos están "fuera de lo preceptuado en la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP)". También atribuyó la responsabilidad al Código Procesal Penal (CPP) como el encargado de regular que "solo las partes tendrán acceso a la información contenida en los expedientes de investigación y las personas que lo soliciten y estén facultadas para intervenir en el proceso".

Resolución FGR. El documento fue enviado por ALAC a la Unidad de Acceso a la Información de la FGR requiriendo los casos presentados por la CICIES.

Investigaciones en curso

Cuatro casos estaban detallados por agrupaciones ilícitas y los otros cinco estaban tipificados como "sobreaveriguar delito", sin brindar más detalles.

Ante la resolución, Wilson Sandoval, coordinador de ALAC, sostuvo que es comprensible la reserva si hay una investigación abierta, lo cual la Fiscalía asevera en esta documentación entregada, pues afirma que "no se pueden hacer públicos los expedientes y que cabe dentro de los criterios del derecho de acceso a la información pública".

Sandoval dijo que hay que cuestionarse si la Fiscalía está actuando en "sobre averiguación del delito" o es que no quieren dar a conocer a qué delito se refieren los otro cinco avisos restantes que presentó la CICIES. "La duda o incertidumbre que nos deja es que si realmente está siendo investigada esta información que no nos han proporcionado. El estado del expediente dice que está en investigación. Entonces, en algún momento debemos obtener un resultado de parte la Dirección contra la Corrupción y la Impunidad sobre estos expedientes, hay que ver si realmente vamos a obtener resultados".

El mismo fiscal general Rodolfo Delgado cuestionó la constitucionalidad de las funciones que el acuerdo firmado entre la FGR y la CICIES le otorgaba a esta última. A partir de esto surgió un contraste entre la respuesta otorgada por la FGR y el actuar fiscal.

Sandoval sostiene que no hay que dejar de lado esa contrariedad, ya que Delgado enfatizó en varias ocasiones que ellos no legitiman a la CICIES y que esa postura no concuerda con que posteriormente la respuesta para no entregar toda la información sea que el expediente está en investigación.