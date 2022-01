Fiscalía continúa con allanamientos

La Fiscalía General de la República (FGR) siguió ayer con la incautación del material que tenían los fiscales que trabajaron en el Caso Catedral y en los casos que remitió la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), los cuales implicaban a funcionarios del gobierno del presidente Nayib Bukele.

LA PRENSA GRÁFICA constató dicha actividad al presentarse en las oficinas donde laboraba el extinto Grupo Especial Antimafia (GEA), que era dirigido por el exjefe fiscal German Arriaza y que había documentado las negociaciones del gobierno con las pandillas.

A las oficinas ubicadas en la Avenida Olímpica de la Colonia Escalón, en San Salvador, llegaron ayer varios carros de la Fiscalía cerca de las 9:00 de la mañana, a pesar que la orden judicial que dio el Juzgado Quinto de Paz expiraba una hora antes según información que publicó el medio digital El Faro.

Un fiscal, al percatarse que periodistas de este medio daban cobertura, se acercó y pidió los documentos de identidad al equipo con el argumento que "quería anotar los datos" y ordenó que no se tomaran fotos a los carros que entraban.

"Solo me van a permitir el DUI ustedes porque están tomando fotos, es solo para tomar los datos, acá hay cámaras y todo", indicó el empleado de la FGR.

Al preguntarle con qué base legal pedía los documentos, dijo que los periodistas podían tomar fotos pero que no tomáramos de los carros y agregó "ya voy a informar, yo porque solo cumplo con mis obligaciones".

Este fiscal también confirmó que seguían haciendo la incautación y que allí se encuentra la oficina donde trabajaba el fiscal German Arriaza. "Aquí estuvo él y todo, eso no se lo voy a negar, pero voy a informar para que tomen las consideraciones" finalizó. Luego se marchó.

Sobre estas acciones que está tomando la Fiscalía, Zaira Navas, de Cristosal, manifestó que es preocupante, porque aunque los medios de comunicación develaron la entrevista del exfiscal Arriaza sobre las investigaciones que realizaba el GEA, la FGR ha optado por investigar a quienes trabajaron con él y no los casos de corrupción que están pendientes.

"Esto es una especie de intimidación. En lugar de realizar un procedimiento interno, el fiscal Rodolfo Delgado desarticuló la Unidad Anticorrupción de la cual formaba parte Arriaza. Es un hecho que el fiscal no ha llegado a investigar sino a realizar persecución política", señaló.

Aunque no desestimó que pudieron cometerse delitos, Navas dijo que este procedimiento tenía que ser "interno". Aseguró que no tienen sentido las investigaciones actuales, ya que pasaron seis meses desde que Delgado asumió el cargo y no ha hecho nada al respecto.

Según su conocimiento, hasta después de realizada una investigación interna, tuvo que procederse a una investigación penal, en caso encuentren que los miembros del GEA cometieron algún tipo de hecho delictivo.

Navas agregó que la actual Fiscalía es "una tapadera de la corrupción", por las investigaciones que está realizando.

Hasta el momento el fiscal general Rodolfo Delgado no ha brindado declaraciones sobre los allanamientos.

El Grupo Contra la Impunidad (GCI) y el Grupo Especial Antimafia (GEA), que estaban a cargo de Germán Arriaza, investigaban las negociaciones que sostenía el Gobierno del presidente Nayib Bukele con las tres pandillas principales del país, Mara Salvatrucha (MS-13), 18 Sureños y 18 Revolucionarios.