Fiscalía cumple una semana de allanamientos en Inclusión Social

La Fiscalía General de la República (FGR) y empleados de la Secretaría de Inclusión Social (SIS) confirmaron a LA PRENSA GRÁFICA que el ministerio público mantiene el allanamiento en las instalaciones del organismo, debido a la destrucción de documentos públicos e investigaciones por lavado de dinero y conflicto de intereses.

La Fiscalía allanó las oficinas de Inclusión Social el viernes 24 de mayo por la tarde, después de que en la mañana de ese mismo día LA PRENSA GRÁFICA y varios ciudadanos en redes sociales denunciaron la aparición de documentos públicos destruidos y arrojados en un basurero cercano a la residencia presidencial, en la colonia Escalón.

Desde entonces han incautado equipo informático y documentación que, según los fiscales del caso, servirán para investigaciones en curso o futuras.

"Estamos cumpliendo con la normativa legal: solicitamos una orden de registro, autorizada por un juzgado, y con base en eso estamos realizando este allanamiento. Buscamos documentación para ser examinada y evidencias que puedan abonar a una investigación de tipo penal", aseguró German Arriaza, jefe de la unidad de Anticorrupción y Delitos contra la Impunidad de la FGR, cuando iniciaron las inspecciones.

Los fiscales también registraron la División de Asistencia Alimentaria, una dependencia de la SIS en el Centro de Gobierno (San Salvador) y unas oficinas ubicadas en la colonia Escalón que habían sido inscritas como sede de la Fundación Plenus, una organización no gubernamental formada por la ex primera dama de la república Vanda Pignato y otros funcionarios de la SIS. Sobre este último inmueble, la FGR determinó que la sede de Plenus no estaba en ese lugar, tal como se había afirmado.

"Por ahora las instalaciones se encuentran cerradas y no dejan entrar a ningún empleado. Aún estamos a la espera de instrucciones. Nos han dicho que tenemos que esperar al menos unos 10 días más para que Fiscalía acabe con el registro, pero algunos de nosotros siempre se presentan al lugar para estar pendientes y cumplir con nuestro deber de trabajar", dijo ayer Orlando Silva, empleado de la SIS y secretario general del sindicato de la institución.

Silva agregó que a todos los empleados de la secretaría, incluidas jefaturas, les han decomisado los celulares de trabajo y que desde Casa Presidencial les han dicho que no tienen nada que temer. "Aun así estamos en la incertidumbre porque ya el lunes asumen otras autoridades", dijo.

LA INVESTIGACIÓN

LA PRENSA GRÁFICA publicó entre el 20 y 22 de mayo un reportaje sobre las violaciones a la Ley de Ética Gubernamental que habrían cometido Pignato y otros funcionarios de la SIS, al vender en el extranjero el proyecto de Ciudad Mujer bajo el nombre de la Fundación Plenus.

También reveló que existe una investigación previa de la unidad especializada de lavado de dinero y activos de la FGR por dudas sobre la ejecución de $675,000 en el proyecto Ciudad Mujer, más otro aviso relacionado también con la relación atípica entre Plenus y la Secretaría de Inclusión.