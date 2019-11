Fiscalía disconforme por lentitud caso Carla Ayala

Con extrañeza. Así reaccionó el fiscal Arturo Cruz luego de escuchar que el Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres volvió a suspender ayer la audiencia preliminar contra 12 policías y dos civiles acusados por el feminicidio de la agente Carla Ayala.

Alarmante. La querella del caso considera "alarmante" que tras casi dos años del feminicidio de Carla Ayala la justicia salvadoreña busque "apenas" instalar la audiencia preliminar contra los 14 acusados.

La representación fiscal dijo que pasaron nueve meses desde que presentaron la acusación para que el tribunal especializado diera fecha de la audiencia preliminar, y "cuando nos señalan surgen este tipo de inconvenientes que no hubiesen sido citadas las partes".

Luis Servellón, uno de los abogadores defensores en el caso, dijo que pidió más tiempo pues desconocía el dictamen de acusación. Solicitud que fue apoyada por por otros defensores.

"Ellos aseguran que en el caso mio me notificaron vía fax, pero que está directo y tengo secretaria, por lo que no creo que sea cierto; pero necesito verificar eso en el tribunal. Aparte que Fiscalía no ha cumplido con algunas diligencias que le ordenó el juez instructor", agregó Servellón.

Cruz, sin embargo, al ser cuestionado sobre una intención de atrasar el caso, dijo que considera es una confusión por el gran número de defensores que han sido sustituidos en el proceso judicial.

Mientras que Servellón culpó de la confusión al juzgado especializado, pues cree existe un "cierto desorden" en las competencias al momento de notificar a las partes. Agregó estar disconforme, pues la audiencia preliminar estaba convocada para ayer a las 9 de la mañana y "hasta esta hora, la 1 de la tarde, nos dicen 'vamos a suspender la audiencia'. Es una falta de respeto".

Alarmados

El querellante del caso, Aranau Baulenas, sin embargo, aseguró que después de casi dos años del feminicidio de la agente Carla Ayala "es preocupante" que no se haya realizado la audiencia.

"Nos tiene que alarmar" que la justicia salvadoreña no haya logrado que "el proceso termine", dijo Baulenas a las afueras de la sala de audiencias.

"No solo en el caso de Carla Ayala, sino en todos donde las víctimas sufren por no saber la verdad de los hechos y no lograr que haya un proceso judicial", agregó el abogado en calidad de querellante en el caso.

El fiscal, además, confirmó que presentaron un escrito por el atraso al programar la audiencia preliminar. "Corre el riesgo que se tengan que dejar en libertad los imputados que desde el 29 de diciembre de 2017 están guardando detención. Acompañaban al imputado Josué Castillo, junto con la víctima, al momento que le efectúa el disparo", dijo Cruz.