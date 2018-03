Fiscalía encuentra papeletas perdidas en San Vicente que definirán trifunfo entre GANA y coalición ARENA-PCN

La Fiscalía General de la República informó que tiene en su poder las 157 papeletas de votación extraviadas de una urna del municipio de Guadalupe, San Vicente; y que definirán al ganador del tercer diputado de este departamento que se disputan la coalición ARENA-PCN con GANA.

Ayer finalizó el recuento de votos y tanto el candidato de GANA, Juan Pablo Herrera, como el de la coalición ARENA - PCN, Roberto Angulo, se han declarado ganador.

El jefe de fracción del PCN, Mario Ponce, dijo que tras el recuento el ganador era Angulo que en la coalición significaría un diputado más para el partido pecenista. El legislador aseguró que se debe validar el acta de la Junta Receptora de Vots (JRV) número 9140 correspondiente al municipio de Guadalupe, San Vicente. Los datos de esa acta le favorecen a la coalición.

Sin embargo, al momento de abrir el paquete electoral correspondiente a esa JRV no se encontró el materia electoral. Ante eso el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, fue llamado de emergencia por los magistrados a reunirse ante el extravío de papeletas de votos válidos, nulos y abstenciones de dicho paquete electoral.

El fiscal informó que las 157 papeletas de votación están en poder de la Fiscalía y que estas fueron incautadas el 6 de marzo cuando personal de logística de la Dirección de Organización Electoral (DOE) las encontró tiradas en una caja.

"Me pidió el Colegiado, el Tribunal Supremo Electoral me pidió la colaboración que viniera, que me reuniera con ellos, específicamente para que les explicáramos qué teníamos al rededor del hallazgo que se hizo de papeletas el día 6 (de marzo) en la población de Guadalupe, San Vicente", dijo el fiscal Meléndez.

El titular de la Fiscalía agregó que: "lo que pasó que el material que se encontró fue trasladado bajo la cadena de custodia correspondiente por personal técnico de laboratorio y que ahí se encuentra ese material, esas 157 papeletas".

Meléndez aclaró que ellos no son los que deciden que resultado se validará en San Vicente ya que es decisión exclusiva del TSE. Que en todo caso su papel es determinar si hubo acción delictiva en este caso. "Nosotros nada más informamos del hallazgo de las papeletas... Que ocurrirá con esa mesa de votación es pura decisión del Colegiado", reiteró el fiscal general.