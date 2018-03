Fiscalía estima que Cardoza se enriqueció por al menos $1.5 mill

Lee también

La Fiscalía General de la República (FGR) estimó ayer que el diputado Reynaldo López Cardoza se enriqueció de manera ilícita por una cantidad de $1,571,375.01, cifra que surge de sumar los $806,479.25 que inicialmente le cuestionó la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), más los resultados arrojados por el peritaje financiero y el valúo inmobiliario del periodo comprendido entre 2009 y 2015.La Cámara Segunda de lo Civil dará su resolución sobre el caso este próximo viernes 3 de marzo, a las 10 de la mañana.El fiscal Héctor Martínez explicó que la parte acusadora solicitó a las magistradas de la Cámara Segunda de lo Civil que valoraran montos a resarcir por parte de Cardoza en cuatro rubros, de los cuales los de mayor cuantía son: $806,479.25 cuestionados por Probidad y $665,366.55 como resultado del valúo de cuatro inmuebles del diputado. A estos se les agregó otras cantidades en concepto de la ganancia que obtuvo como en la compraventa de vehículos y movimientos bancarios que involucran a la esposa del parlamentario, Alma de Cardoza.“Ese incremento injustificado se debe a que los bienes adquiridos de la naturaleza que fueren no tenía el señor diputado los recursos económicos para poderlos adquirir”, aseguró Martínez.Los peritajes únicamente valoraron los cuatro inmuebles a nombre de Cardoza señalados por la Sección de Probidad; sin embargo, la investigación registrada que realizó la Fiscalía mostró que el diputado tiene más de 10 inmuebles a su nombre. Además, en la audiencia cuestionaron cinco vehículos a nombre de la esposa y ocho a nombre del funcionario.La fiscal Ana Cecilia Galindo afirmó que los 50 viajes turísticos cuestionados por Probidad quedaron fuera del proceso civil.El fiscal Martínez afirmó que los abogados defensores de Cardoza dijeron en la audiencia que su cliente obtenía ingresos de un centro recreativo llamado Palacio Latino, ganancias que, según la Fiscalía, no se acreditaron con documentos de respaldo.“Los supuestos testigos encomenderos mediante los cuales enviaban las remesas no vinieron a declarar a juicio. Si era el elemento idóneo de prueba ¿por qué no vinieron?”, añadió el fiscal.En la audiencia se ventiló que Cardoza pudo acreditar ingresos legítimos por $521,256 entre 2009 y 2015. La defensa señaló que dos de los cuatro inmuebles señalados fueron comprados en 2007. Los abogados también intentaron probar que dos créditos que se incluyeron en el caso fueron emitidos antes de 2009.“En lo que se dice hay mucha basura que es mentira. Primero Dios saldré bien y sabré perdonar”, dijo Cardoza ayer.