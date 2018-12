Fiscalía estudia nexo de celular de Bukele con ataque cibernético

El fiscal general, Douglas Meléndez, dijo ayer que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene en estudio la información que vincula el celular del candidato presidencial Nayib Bukele con la orden de atacar cibernéticamente a medios de comunicación en junio de 2015.

"Todo eso tiene que ser revisado. La unidad que lleva ese caso está revisando esas informaciones; pero hay una gran cantidad de información que puede costar meses revisar y analizar", dijo ayer Meléndez como reacción a la investigación de este periódico que confirmó que Bukele utilizó el número 7608-2793 para comunicarse con el exfiscal en noviembre de 2015 y para ordenar el cibercrimen, cuatro meses antes.

El fiscal general agregó que cuando vaciaron la información del móvil del ex fiscal general Luis Martínez encontraron "una gran cantidad de información" que tienen en estudio.

Una de esas informaciones es una charla que mantuvo Bukele con el exfiscal, ahora condenado a cinco años de prisión por revelar material reservado, donde el exalcalde de San Salvador y ahora candidato presidencial presionaba a Martínez para tener detalles de la investigación del caso "troll center".

En esa oportunidad, Bukele le dijo al ex fiscal general que consideraba "exagerado" investigar el delito de violación de distintivos comerciales que sufrieron LA PRENSA GRÁFICA y El Diario de Hoy.

Meses antes, de ese mismo número celular con el que Bukele charló con el ex fiscal general, se ordenó comprar dominios espejos (similares) a los medios de comunicación para crear notas falsas y publicarlas para que parecieran verdaderas.

Dos jueces que conocieron el caso, por el que siguen procesados cinco imputados, determinaron que el contacto "Nayib Bukele" fue el autor intelectual del ciberataque, pero no fue acusado.

El fiscal general dijo ayer que no existía una investigación por "lavado de dinero" contra Bukele.

"Hay varias denuncias, pero en el tema de lavado no recuerdo. En este momento no hay investigación de eso", dijo .

Además, Meléndez señaló que la FGR "no debe ser instrumentalizada" de forma política por ninguna parte interesada en esa área.

"La FGR no debe ser instrumentalizada ni debe ser mecanismo ni de persecución ni mucho menos de temas políticos. No podemos prestarnos a ese tipo de cosas. La Fiscalía General de la República no puede prestarse a este tipo de cosas", reiteró, sin querer profundizar en el tema.

Procesados en campaña

Dos de los procesados por el caso “troll center”, donde fueron clonados los sitios web de LA PRENSA GRÁFICA y El Diario de Hoy en 2015, trabajan en la campaña del candidato presidencial de GANA, Nayib Bukele. Dos jueces de la etapa inicial del proceso señalaron que el contacto “Nayib Bukele” fue quien ordenó cometer el ciberdelito contra los medios, pero no fue acusado en ninguna etapa del proceso.