"Fiscalía ha cometido una falta de respeto al no decir que tiene videos en caso Carla Ayala": Juez

El juez de instrucción que lleva el caso Carla Ayala, Roberto Arévalo Ortuño, dijo esta mañana que le pareció una falta de respeto que la Fiscalía General de la República (FGR) se reserve elementos importantes en la investigación, como las grabaciones de videovigilancia.

"A mí nunca me dijeron que ahí estaban esos videos. Si me lo hubieran dicho, no hubiera sido necesario hacer la segunda parte de la reconstrucción o hubiera sido más corta. Me parece que la Fiscalía ha cometido una falta de respeto a la población y a los habitantes de la colonia donde se hizo la reconstrucción, también no hubiera sido tan cara hacer la reconstrucción. Todo eso si la Fiscalía hubiera dicho que tenía esos videos, si es que los tiene", dijo el juez.

El juez agregó que si la Fiscalía le tiene desconfianza, al decir que con sus palabras podría "adelantar criterio" y afectar el caso, que lo recuse.

"Si Fiscalía me tiene desconfianza, pues que me recuse. Pero que argumente por qué lo hará", dice juez Roberto Arévalo Ortuño, quien lleva el caso #CarlaAyala — LPGJudicial (@LPGJudicial) 31 de mayo de 2018

"Si me tiene desconfianza pues que me recusen, pero que lo hagan con argumentos y no solo porque ya les caí mal", dijo el juez.

Guadalupe Echeverría, jefa fiscal de la Unidad Antipandillas y Delitos de Homicidio, reaccionó en un tuit sobre las declaraciones del juez Arévalo Ortuño.

lo que quiere justificar es no continuar con la reconstruccion !!!

Muchas dilaciones con ese juzgador. — Guadalupe Quitanilla (@GUAQUIRO) 31 de mayo de 2018

