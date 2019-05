Fiscalía investiga a Ciudad Mujer por posible lavado de dinero

La Secretaría de Inclusión Social (SIS) está bajo investigación por dos proyectos relacionados con Ciudad Mujer. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que hay indagaciones de ambos casos, uno de ellos por el delito de lavado de dinero y activos.

La ex primera dama y secretaria de Inclusión, Vanda Pignato, confirma la investigación, pero no da más datos. "No tengo ninguna información sobre la investigación que usted señala, por lo que no puedo dar respuesta. Y según entiendo esos procesos tienen reserva de ley", señaló al ser cuestionada por el trabajo de la Fiscalía (ver entrevista aparte).

Uno de los casos responde al aviso que un grupo de ciudadanos interpuso el 8 de febrero de este año por la relación entre la SIS y una organización no gubernamental llamada Fundación Plenus, ambas dirigidas por Vanda Pignato. Esta última se habría valido de fondos y herramientas públicas para promover Ciudad Mujer en el extranjero y obtener ganancias.

La otra investigación que la Fiscalía tiene en curso data de 2018. Implica a la Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero y Activos de la FGR, que ha cuestionado el uso de $675,000 en dos proyectos de Ciudad Mujer.

Documentación en poder de LA PRENSA GRÁFICA revela que esa unidad pidió a la SIS, el 28 de agosto de 2018, explicaciones sobre "los servicios prestados a Casa Presidencial en el período de 2009 a 2014", sobre dos montos: $175,000 relacionados con la cuenta de programa Ciudad Mujer y otros $500,000 utilizados en la cuenta de construcción de un centro de Ciudad Mujer en el departamento de Morazán.

La FGR solicitó de carácter urgente (en un máximo de cinco días) a la SIS que aclarara el motivo, concepto o servicio por el cual recibieron esos fondos y documentación para respaldar la prestación de esos servicios. Además, pidió nombres de los encargados de manejar ese dinero y quién solicita los servicios, más los datos de personas o empresas que los prestaron.

Una fuente relacionada con la SIS explicó que en el primer caso lo que se cuestiona son unas capacitaciones y cursos vocacionales que se pagaron, pero que en realidad no se concretaron.

La secretaría informó a la Fiscalía que los servicios fueron pedidos por la ahora jefa de formación técnica y vocacional de la secretaría, Teresa Arauz, para una capacitación a 16 usuarias de Ciudad Mujer Usulután, pero no detalló en qué consistió el curso que tuvo un costo de $175,000.

En cuanto al medio millón de dólares que está siendo cuestionado, se trata de un aporte gubernamental para la sede de Ciudad Mujer de Morazán. Esa sede se construyó principalmente con una donación de Taiwán de $3 millones, pero el Gobierno salvadoreño puso una contraparte. La FGR dijo que los casos están en investigación y no pueden revelar los pormenores hasta el momento.

Otra fuente interna relacionada con la construcción reveló que en esa infraestructura, como en el resto de sedes (a excepción de Colón), hubo anomalías. Entre ellas, el hecho que la misma firma que diseñó fue también la que construyó, algo que no estaba permitido. "Incluso CASALCO (Cámara Salvadoreña de la Construcción) supo de ese problema y dijo que no era lo adecuado, pero al final no dijeron nada porque también un miembro de esa gremial ganó los proyectos en dos sedes", expuso.

El 13 de junio de 2018, LA PRENSA GRÁFICA publicó que en 2011, durante la gestión del presidente Mauricio Funes, exesposo de Vanda Pignato, fue desviado $1 millón de un préstamo del BID que era para Ciudad Mujer y terminó en la partida secreta de la Presidencia, para gastos personales.

Una publicación digital reveló a finales de abril de este año que durante la gestión del actual presidente Salvador Sánchez Cerén se desviaron hacia la partida secreta un total de $3,815,000 de los fondos de la SIS, y gran parte de ese dinero iba destinado al proyecto de Ciudad Mujer.

La fundación Plenus

En cuanto a la Fundación Plenus, una asociación creada por Vanda Pignato y varios funcionarios de la SIS, no es del todo nueva en investigaciones que realizan las autoridades salvadoreñas.

La FGR dejó constancia que Pignato es la dueña de una cuenta bancaria a favor de la ONG durante el proceso legal por enriquecimiento que ventiló la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador.

En la resolución del 12 de diciembre de 2017, la cámara dejó constancia que Pignato es "representante legal de cuenta a nombre de la Fundación Plenus Estrategias para la Inclusión Social y el Desarrollo, actualmente activa".

LA PRENSA GRÁFICA también consultó los estados financieros de Plenus ante el Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro, dependencia del Ministerio de Gobernación. El último informe fue presentado en febrero del presente año y está en evaluación, lo cual indica que la organización sigue activa, aunque Pignato lo niega en una entrevista concedida por correo electrónico y a través de sus abogados (ver nota aparte).

En esa misma entrevista Pignato acepta que Plenus, su ONG, ha trabajado de la mano con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para replicar herramientas "parecidas" a las de Ciudad Mujer. De hecho, documentos en poder de LA PRENSA GRÁFICA y que serán revelados mañana confirman la relación ente ambas instituciones y cómo otros países han fundado sedes de Ciudad Mujer con la ayuda de Plenus y el financiamiento del BID.

Además, el organismo financiero regional destaca en su página web que sigue trabajando con la Fundación Plenus y colocando el proyecto de Ciudad Mujer en Latinoamérica.